130 ans de carnaval à Oucques

En Vendômois comme ailleurs, rares sont les manifestations qui peuvent s’enorgueillir d’une telle durée de vie. Plus de 130 ans au compteur, même si aucun écrit ne certifie la date du premier carnaval à Oucques, une preuve révèle qu’il existait déjà en 1891.

En effet, Gaston Héry, soldat à l’époque, communique avec ses parents et livre cette information importante : «Le carnaval est à Oucques comme ailleurs, de moins en moins brillant», preuve infaillible de l’existence d’une grande fête populaire qui, à l’origine, se tenait à la foire de février, avant Carême. Et, cette année, c’est à nouveau la fête à Oucques la Nouvelle où les chars défileront deux dimanches, les 11 et 18 février.

En 2017, la Chine avait été mise à l’honneur et en 2018 en plus des chars à nouveau présents de l’empire du milieu, le thème retenu par le comité des fêtes du village est la bande dessinée. Deux nouveaux chars ont été construits pour l’occasion, le sous-marin pour une promenade sous les eaux et la fusée pour prendre la direction de l’espace. Car le comité des fêtes ne négocie pas sur un point fondamental, la construction systématique de nouveaux décors. Le carnaval c’est bien sûr une longue préparation pendant l’année par une armée de bénévoles. Tout commence par la construction des chars par Gérard et Alain grâce au grillage qui servira à l’accroche des 50 000 fleurs en papier kraft. Des fleurs fabriquées grâce aux petites mains de l’UNRPA d’ Oucques, encadrées par Jean et Yvette et collées par Hélène, Michel, Bernard et Bruno. Quant à Martine et Antoine, ils s’occupent de l’élaboration des programmes vendus le jour même. Qui dit carnaval dit costumes et c’est Quitterie, Florence et Séverine qui prennent en charge leur fabrication. Sylvie, Karine et Claude vendront également des confettis à 1 euro le sachet et que les enfants se régaleront à lancer pendant le défilé, apportant des touches de couleurs ici et là. Des mimosas sont également proposés à la vente. Leur couleur jaune nous aidera à éclairer cet hiver qui n’en finit pas.

www.comitedesfetesdeoucques.fr

Alexandre Fleury