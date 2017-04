Animations «nature» à la Maison botanique

– Du 10 au 14 avril, l’Atelier vivant : l’accueil de loisirs agréé jeunesse et éducation populaire propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités de découverte du patrimoine naturel et culturel local.

«Art et nature au pays des fées» sur l’univers des farfadets, trolls, fées et autres korrigans, nous confectionnerons des silhouettes à partir de matériaux récupérés et de végétaux glanés dans la nature. Disposées dans le jardin , elles feront peu à peu corps avec la vie végétale du jardin. Les journées seront également ponctuées d’ateliers de découverte de la nature : musique verte, jouets de plantes, balade sensorielle, teinture végétale…

– Stage 3 jours «Poterie et céramique», les samedis 6, 13 et 20 mai : ce stage de 3 jours a pour but l’initiation et l’expérimentation de la poterie au travers de trois techniques phares : le bol pincé, le montage au colombin et le travail de la plaque. Pour les adultes et les enfants de plus de 10 ans.

De 14h à 17h, animé par Mathilde Clerc. Tarifs : 70€ + l’adhésion à la Maison Botanique

Lieu : la Maison botanique, à Boursay

Inscription obligatoire- Atelier vivant au : 02 54 80 92 01

ou contact@maisonbotanique.com

Le Petit Vendômois