Artigny : 29e Garden Party pour la Maison Rouillac (les 11 et 12 juin 2017)

Au château-hôtel d’Artigny (Indre-et-Loire), le nouveau rendez-vous de la Maison Rouillac, les dimanche 11 et lundi 12 juin prochains, ne devrait pas décevoir les amateurs du bel art et de l’insolite.

Comme chaque année depuis 28 ans, Philippe et Aymeric Rouillac, commissaires-priseurs, se relaieront pour faire chanter, sous le marteau d’ivoire de Goudji, le rythme des enchères et des records, qui les suivront, en salle et en live, mais aussi via Internet…

Internet qui permettra, notamment, de découvrir, durant cette vente, l’un des cinq derniers exemplaires originals du micro-ordinateur français Micral, dans son état parfait, 43 ans après sa conception ! En avance sur l’histoire, la maison R2E n’a pas su maîtriser sa fabrication et sa commercialisation et les USA ont pris le relais…Inutile de calculer ce que la France a perdu en devises.

Outre la statue unique en bronze, «La Valse», signée Camille Claudel, qui dormait dans une demeure du Val de Loire, estimée à 500 000 euros pour le démarrage des enchères, avec déjà des demandes venues du monde entier, il y aura d’autres pépites, découvertes, une nouvelle fois, par le duo de commissaires-priseurs au flair plus que développé.

Sans entrer dans les détails, citons, au fil des pages du catalogue papier vendu au profit des œuvres de l’Ordre de Malte, mais également en ligne (www.rouillac.com), un document signé de la main d’Anne de Bretagne avec son sceau personnel dit de deuil, diverses statues et sculptures, un coffre en déjeuner en laque avec des accessoires en vermeil et en parfait état, des portraits de Louis XV et Louis XVI, un piano-forte attribué à Marie-Antoinette, diverses pièces napoléoniennes, une statue de Rodin, une caméra manuelle de cinéma, L’appel du général De Gaulle lancé de Londres, de l’art asiatique, des œuvres de Gallé, une sculpture de chat égyptien avec boucles d’oreille, un tellurium lunarium et planetarium, et une pièce de huit louis d’or à l’effigie de Louis XIII. Sans oublier de la vaisselle, une Rolls Royce de 1989 et une Mercedes 190D de 1963…

Des gouaches de Lanvin, magnifiques, termineront la vente de lundi…

Richard Mulsans

Contacts et renseignements : 02 54 80 24 24 et/ou 02 47 61 22 22.

