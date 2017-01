Tout feu tout flamme, édition 2017.

Pour cette nouvelle édition du festival «Tout Feu Tout Flamme», l’écomusée du Perche rassemble des artistes, des artisans, des producteurs et des professionnels du tourisme, du 4 février au 05 mars 2017, au coeur du Perche historique. L’Orne, L’Eure-et-Loir, la Sarthe et le Loir-et-Cher sont concernés par cet évènement créé à partir du thème du feu et de la convivialité.

Quand un territoire s’enflamme pour accueillir, divertir ses habitants et ses visiteurs, cela donne des artisans qui ouvrent leurs ateliers, des contes au coin du feu, des cafés qui s’animent. Le vivre ensemble se façonne autour d’un plat ou d’un simple verre sur un territoire percheron dans sa vraie dimension. Quand le feu crépite dans les cheminées du Perche, il signifie une qualité de vie qui présume un environnement diversifié celui des bocages et des forêts. Tout Feu Tout Flamme rappelle également que le bois est une énergie renouvelable, garantie depuis la préhistoire mais aussi que le foyer est un lieu de réunion.

La programmation en Vendômois

• Arville, à la Commanderie :

– les mercredis 15 et 22 février (10h-12h et 13h30-16h, à la journée) et les mercredis 8 février et 1er mars (13h30-16h à la demi-journée) : atelier pain. Pétrissage, façonnage et cuisson du pain (possibilité de pique-nique sur place). Payant. Réservations au 02 54 80 75 41.

• Bessé sur Braye (72) :

– Vendredi 3 et samedi 4 mars (20h) : Cluedo géant au château. Un nouveau drame frappe la famille de Courdanval. Venez mener l’enquête ! Découverte ludique et interactive à travers les pièces du château. Payant. Places limitées. Réservation au 02 43 35 34 43.

• Saint Calais (72) :

– Vendredi 24 février (14h30-18h), samedi 25 et dimanche 26 février (10h-18h) : Exposition Art et Création «Talents d’Art», au Centre de Ressources, place de l’Hôtel de Ville. Découverte des oeuvres et savoir-faire des artistes du Val de Braye et du Pays Calaisien. Gratuit. Renseignements au 02 43 60 76 89 / 02 43 35 82 95.

Tout le programme sur : www.toutfeutoutflamme.info

Ecomusée du Perche, 02 33 73 48 06

