Des histoires racontées au cloître

Elles étaient quatre l’an dernier à conter des histoires à l’ombre du cloître de Montoire pendant le Festival. Cette première « Racontée » a tant plu aux organisateurs et au public que cette année leurs prestations sont prévues sur cinq jours, les 9, 10, 11, 12 et 14 août 2017.

Pour cette deuxième édition elles ne seront plus que trois, mais encore plus riches de mots et d’expressions. L’une est «locale» puisqu’installée à Fontaine-les-Coteaux depuis plusieurs années, les autres sont Francilienne et Orléanaise. Valérie Bacle, musicienne et conteuse, Pascale Florin et Janick Brabant conteuses ont le projet de faire voyager leurs spectateurs «à travers le monde de l’Inde au Japon, en passant par la France et l’Afrique, partout où les contes donnent à imaginer, voir et entendre»…

«Parfois les héros se cognent à l’engrenage du rejet pour mieux goûter ensuite le miel de la liberté…. Et les mots pour le dire n’ont pas toujours le même goût ni la même couleur pour chacun».

Dans ces contes d’amour et de haine, il sera question d’enfermement, de justice, de partage, de réconciliation et bien sûr de magie. Ce spectacle de contes de tous les continents trouve parfaitement sa place lors du Festival des folklores et musiques du monde et ravira petits et grands.

Les artistes feront circuler un «chapeau» à la fin de leurs spectacles dont les fonds recueillis seront intégralement reversés à Handicap International.

Anne Braillon