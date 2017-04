Portes ouvertes «Bienvenue à la ferme»

Pour sa 11e édition, et dans le cadre du Printemps à la ferme, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous invitent à découvrir les exploitations du Loir-et-Cher, le dimanche 16 avril.

Dans 15 fermes, vous retrouverez de nombreux produits tels que les vins des différentes appellations, les fromages, les volailles, les noisettes, le safran et ses produits safranés, le miel et ses dérivés, les produits laitiers, la viande de bœuf, la viande et la charcuterie à base de porc, d’agneau, de canard, les escargots, les glaces, les huiles et différentes graines… et également la production de laine mohair de chèvres angora.

Les exploitations du réseau «Bienvenue à la ferme» en région Centre, participant à l’opération, vous proposeront des visites gratuites de leur exploitation, des démonstrations, des animations diverses, des dégustations… Venez à leur rencontre pour découvrir leurs productions, connaître leur métier ou tout simplement passer un moment de détente et de convivialité.

L’objectif est d’expliquer, de montrer, de faire découvrir aux visiteurs les activités de la ferme et son environnement, ses savoir-faire et ses produits.

Une tombola sera organisée.

Pour recevoir le dépliant édité à l’occasion du Printemps à la ferme, contactez la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher au 02.54.55.20.32 ou connectez-vous sur

www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

Les lieux ouverts En Vendômois :

La Chapelle-Vicomtesse, «La Safranière» – Stéphane THEVENET – au 1, route de Vendôme – 02 54 80 52 96. Ouvert samedi et dimanche, 10h-18h. Visite de la culture du safran, mini-conférence toutes les 1/2h. Pause gourmande et safranée. Dégustation et vente.

Nourray, élevage volailles – Patrick, Philippe et Etienne NOYAU – Le Boël. 06 30 86 04 01 / 02 54 77 04 39.

Ouvert le samedi (14h-18h30) et le dimanche (10h-18h30).

Découverte de la biodiversité, démonstration de cueillette d’asperges vertes, découverte d’une ruche, musée des matériels anciens, parcours «Les oiseaux de la nos fermes» avec la présence d’un ornithologue le dimanche.

VILLIERSFAUX, élevage caprin – au 1, La Ratellerie – 02 54 77 44 76. Ouvert dimanche (11h-18h30). Visites de l’élevage caprin de 350 chèvres avec transformation du lait en fromages. Visites à 11h, 14h30, 15h30, 16h. Nourrissage des chevreaux au biberon à 16h30, traite à 17h30. Dégustations de fromages et lait de chèvres, vente à la ferme.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/centre

Le Petit Vendômois