Un week-end «Jeune public» au Manoir de la Possonnière

L’association Pierre de Ronsard, organisatrice des «Rendez-vous de La Possonnière», à Couture-sur-Loir, a porté une attention particulière au jeune public dans sa programmation 2017.

C’est pourquoi, à côté de la désormais traditionnelle dictée des Ronsardeaux, l’association organise, pour la première fois cette année, un concours ouvert aux élèves des collèges et lycées francophones «Pierre de Ronsard» et «La Pléiade» ainsi qu’au collège «Clément Janequin» de Montoire. Cl. Janequin, rappelons-le, était l’un des musiciens favoris du poète vendômois.

Autre initiative, au manoir même, en collaboration avec la communauté d’agglomération Territoires Vendômois, désormais propriétaire de La Possonnière, l’association Pierre de Ronsard propose aux enfants et adolescents différents ateliers pendant les vacances scolaires :

L’atelier du petit copiste : une initiation ludique à la poésie, du choix d’un poème à sa mise en valeur par la création d’un support artistique (pliage, calligraphie, illustration) à rapporter chez soi (ainsi qu’un petit sachet surprise de Pâques). Cet atelier s’adresse aux enfants sachant déjà lire et écrire. Les différentes séances seront animées par des étudiants passionnés de littérature et de graphisme, futurs enseignants pour certains et originaires du vendômois.

Le tapis de lecture : en collaboration avec la médiathèque de Montoire-sur-le-Loir, une découverte vivante de la lecture pour les enfants de tous âges.

Les visites guidées : une découverte du manoir adaptée spécialement aux jeunes visiteurs par la guide conférencière.

Les premiers ateliers auront lieu pour les vacances de Printemps, le week-end de Pâques :

Atelier du petit copiste et visites : lundi 17 avril, deux séances d’1h30 sont prévues, à 14h30 et à 16h00, en alternance.

Tapis de lecture et visites : Informations à venir, sur le site.

Les autres dates, à partir du 1er juillet, seront également indiquées sur le site de l’association :

www.lesrendez-vousdelapossonniere.fr

On peut rappeler que l’entrée du manoir de La Possonnière est gratuite pour les moins de 15 ans. Une libre participation aux frais sera proposée, en particulier pour l’atelier du petit copiste, afin d’aider l’association à renouveler tout au long de la saison, papier, plumes, encres, pastels et aquarelle…

Renseignents : rvposso@yahoo.fr 07 71 25 80 42

Le Petit Vendômois