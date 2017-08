Puces à La Chartre : «la french touch»

A La Chartre sur le Loir (Sarthe), le jour des Puces Antiquités Artistes donne à chaque édition le même rituel. Les chineurs viennent pour dénicher au pied et à la fraicheur du côteau. Pour l’édition 2017 qui se déroulera le dimanche 20 août, on nous annonce que «la french touch» est de retour !

Eh oui, le style français retrouve des couleurs dans son berceau d’origine, car à l’étranger les décorateurs louent inlassablement le goût des intérieurs français et ce depuis des années.

Les meubles et objets les plus emblématiques du style français sont plus que jamais dans le goût du moment et on redécouvre les styles Louis XV et Louis XVI, le chic des années Pompidou, le patrimoine industriel devient des meubles de famille, les tableaux et objets d’artistes s’invitent dans le décor, le vintage devient une philosophie, et les bijoux et vêtements anciens séduisent toutes les générations. Un subtil mélange de tous ces univers sagement mis en scène dans vos intérieurs !

Alors oui, les chineurs seront heureux de venir dénicher leurs futures décorations que ce soit chez un brocanteur, un artiste ou à un créateur…

A la Chartre-sur-le-Loir, les stands sont un véritable miroir où se reflètent nos goûts, les tendances et le savoir-faire qui ont donné vie à tous ces objets. Une chaise Tolix orange s’installera devant un buffet Louis XV, un tableau moderne s’associera avec une commode galbée, une création fer côtoiera le lampadaire vintage ! Subtilité, délicatesse, finesse : voilà sans doute les maîtres mots du style français.

Mais au cœur de ce marché des brocs et des artistes, on remarque depuis des années des créateurs à la fois mi-broc mi-artiste, ces détourneurs d’objets remplis de charme et de vécu. Ils aiment détourner l’usage d’un objet, ils sculptent, ils soudent, ils associent. Ces créateurs ont un nom, le style brutal, et le magazine Aladin en a fait sa première page ce mois de juillet, une autre vraie tendance…

Les Puces Antiquités Artistes, c’est aussi les artistes peintres, restaurateurs d’art, créateurs, sculpteurs, maquettistes et parfois écrivains qui s’invitent à la fête.

La qualité est au rendez-vous depuis des années, ce qui fait la réputation de cette exposition, les visiteurs n’hésitent pas à faire des centaines de kilomètres en quête de qualité, d’originalité et de convivialité. Cela tombe bien, car à La Chartre-sur-le-Loir on cultive l’art de vivre, par le charme reconnu de ce village où se regroupent de nombreux antiquaires, brocanteurs, et métiers d’art qui se mêlent aux nombreuses terrasses et commerces. Que de multiples univers rencontrés lors de ce marché des brocs et des artistes ! C’est toute la force de cette exposition depuis de nombreuses années. Alors rendez-vous le dimanche 20 août à La Chartre-sur-le-Loir, un village au charme reconnu, où on aime y flâner !

ENTREE GRATUITE de 9h00 à 18h00 / place Saint-Nicolas

Organisation ABAP: 06 78 87 61 61

Le Petit Vendômois