Toute ma vie, j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air

Les 2 et 3 septembre, au Festival international de l’ULM au Breuil, l’Association française des femmes pilotes sera présente pour la première fois pour encourager les jeunes femmes aux métiers de l’aviation.

Adriana Domergue, présidente de l’Association française des femmes pilotes (AFFP) depuis 4 ans, a rencontré Jean- Marie Carré, responsable du Salon ULM du Breuil des 2 et 3 septembre prochains, afin de régler les derniers préparatifs à la venue de l’AFFP. Cette association, toute féminine, créée en 1971, promeut les métiers de l’aviation, de la mécanicienne à l’hôtesse de l’air en passant par la parachutiste et bien sûr la pilote. «L’accompagnement des jeunes femmes dans la recherche d’orientation est principalement notre rôle parce que les filles qui pourtant possèdent les capacités ont parfois peur de franchir le pas», souligne Adriana Domergue.

Forte de 150 membres, l’AFFP compte parmi elles plusieurs historiennes. «Faire connaître aux plus jeunes ce qu’on fait nos pionnières à travers des conférences, c’est également l’un de nos buts.» L’association en assurera d’ailleurs une lors du festival, sous un chapiteau, en plus d’une exposition et de la présence de différentes structures comme des compagnies aériennes, des écoles d’aéronautique, l’armée de l’air… Il est prévu également que ces femmes se déplacent en avion pour ce grand rassemblement de passionnés. «Chaque année, pour rassembler nos membres, nous tournons à travers la France en choisissant des villes et des festivals différents. En mettant en avant une marraine, une femme mise à l’honneur», détaille la présidente. A Blois, ce sera Edith Keller, une Alsacienne née en 1941 et qui a obtenu son brevet de pilote à 70 ans. Comme quoi, chacune peut rêver à n’importe quel âge d’assouvir son rêve de prendre de la hauteur.

www.femmes-pilotes.com

Alexandre Fleury