Les virades de l’espoir

Toute la journée, sculpture sur bois en direct réalisé par Yvanj

les randos

Parcours rando pédestre : 5, 10 et 15 km.

Parcours VTT : 15, 35, 42 et 50 km (port du casque obligatoire).

Parcours cyclotouriste : 60 km. En association avec la section cyclotourisme de l’USV et UCV. (port du casque obligatoire et respect du code de la route). Départs groupés place de la mairie 8h30. A Montoire sur le Loir, arrêt ravitaillement offert par la municipalité.

Arrivée vers 11h30. Parc du château de la Vallée à Villiers en présence des élus.

– Ambiance Band Jean. Restauration et buvette sur place. Grillades, frites, crêpes, pâtisseries, barbe à papa, etc.



– L’après-midi : nombreuses animations : Vendôme show, baptême de 4×4, promenades à dos de poneys, tir à l’arc avec l’Archer Club Vendômois, trampoline, structures gonflables, jeux d’adresse enfants et adultes, le chamboule tout de la Pétanque de Lignières, pêche à la ligne, maquillage, démonstration des Jeunes Sapeurs-Pompiers, initiation aux premiers secours, concours de lâcher de ballons, vente d’enveloppes (toutes gagnantes).

– Stands d’informations : A.D.O.T. 41, don de Sang la Poste-Orange, L.P.O. 41 Ligue Protection des oiseaux, ventes de nichoirs au profit de Vaincre la Mucoviscidose, vente d’objets publicitaires, dons, adhésions… et en fin d’après-midi vers 17h30 tirage au sort des gagnants des gros lots et de l’oeuvre sculptée «Vitalité insufflée» par Yvanj, lâcher de ballons.