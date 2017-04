Marché et bourse aux plantes à Villetrun

Dimanche 30 avril, de 9h à 18h.

Dans le cadre de ses activités, le comité des fêtes de Villetrun organise son troisième «Marché et bourse aux plantes» ainsi que son «Marché artisanal et gastronomique».

Cette manifestation printanière se déroulera au cœur du village sur trois lieux différents. Elle sera étoffée par de nombreux exposants dont la bourse d’échange entre particuliers, et des nouveautés cette année dont :

«Identification et connaissance des plantes sauvages de notre région, dégustation et préparations à base d’herbes comestibles à consommer sur place ou emporter (beignets, crêpes, pesto, pâtés végétaux et desserts fleurs et fruits)».

Jardins naturels : vidéos expliquant les aménagements extérieurs du paysage : «Apprendre à interagir avec notre environnement tout en respectant notre climat, nos sols et les êtres vivants composant nos jardins et espaces verts».

Conférence et débat à 14h sur les thèmes «Aménagement du paysage, du jardinage écologique et des principes de la permaculture liée au jardin». Entrée gratuite.

Nombreux exposants de plantes et artisanats dans de nombreux domaines (bijoux, marqueterie, cuir, savons, aquarelles, compositions florales, dentelles, coloquintes, automates, tourneur sur bois, farine, huile, nichoirs, etc.).

Et aussi un marché bio de légumes.

Animation assurée par le car-podium du Conseil départemental du Loir et Cher.

Dimanche 30 avril, Villetrun, entrée gratuite

de 9h à 18h. Organisé par le comité des fêtes.

Contact : 02 54 77 63 93.

Le Petit Vendômois