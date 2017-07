Menez l’enquête au Château des Enigmes !

Enfin un château que l’on visite en s’amusant !

Situé à Fréteval, le splendide château de Rocheux vous propose de découvrir son histoire de façon originale et ludique à travers un grand jeu de piste pédagogique de 3 h 00. Partez à la recherche du trésor du roi Philippe Auguste, et menez l’enquête aux côtés d’Arsène et Willy en résolvant de nombreuses énigmes !

Le parcours de jeux est adapté aussi bien aux enfants à partir de 4 ans qu’aux plus grands ! La ferme aux animaux ravira en effet les plus petits, tandis que les panneaux historiques égrainés le long du parcours vous fourniront de nombreuses informations sur le château et le XIXe siècle de façon plus générale.

Durant l’été (juillet-août), une petite buvette sera ouverte pour vous proposer sandwichs, glaces et boissons fraîches autour de nombreuses tables de pique-nique dans le parc, à l’ombre de beaux arbres.

Ouvert tous les jours du 26 mars au 2 novembre 2017, de 10h00 à 19h00 (20h00 en juillet-août). Fermeture de la billetterie 2h avant. Tarifs 2017 : adulte (plus de 12 ans) : 14 €, enfant (de 4 à 12 ans) : 11 €, enfant de – 4 ans : gratuit. Familles nombreuses, visiteurs handicapés et groupes : nous consulter.

Nouveau : achetez vos billets sur notre site internet :

http://www.chateau-enigmes.com/val-de-loire/

Le Petit Vendômois