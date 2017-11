Mille lectures d’hiver, c’est reparti !

12e édition des Mille lectures d’hiver ! Du 1er janvier au 31 mars, la littérature s’invite en Centre-Val de Loire .

Avec Mille lectures d’hiver , Ciclic invite les habitants de la région Centre-Val de Loire à découvrir la littérature française et étrangère d’aujourd’hui. Cet événement artistique unique permet à chacun de devenir l’artisan de rendez-vous littéraires placés sous le signe de la curiosité et du partage.

Chaque hiver, plusieurs milliers de personnes, familières ou non du livre et de la lecture, sont ainsi invités à se réunir en petits groupes, à écouter, à ressentir, à discuter, à échanger autour de la littérature et dans une ambiance conviviale. Avec Mille lectures d’hiver, l’œuvre littéraire irrigue les esprits et les territoires, ceux des villes et des campagnes, elle voyage du lieu de travail à l’espace de loisirs, du domicile à l’espace social, en toute simplicité.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur www.ciclic.fr

Pour recevoir l’une des mille lectures d’hiver entre le 1er janvier et le 31 mars 2018, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne. Certaines lectures seront proposées dans des lieux publics. Les dates de ces rendez-vous seront indiquées sur le site.

Rencontrez les deux écrivains associés : Cécile Coulon et Pierre Senges

Au printemps 2018, un cycle de six rencontres avec Cécile Coulon et Pierre Senges permettra aux curieux de découvrir le jardin secret littéraire et l’œuvre de chacun des deux écrivains associés.

Ciclic – Agence régionale du Centre-Val de Loire

pour le livre, l’image et la culture numérique.

www.ciclic.fr

Le Petit Vendômois