«Ali Baba et les 40 voleurs»

L’ Ochestre départemental d’harmonie de la Sarthe vous convie, une fois encore, à une saison musicale exceptionnelle… et originale !

Sous la baguette experte d’Arnaud Martin, professeur de saxo dans les écoles de musique de Savigny-sur-Braye et Montoire sur le Loir, les 50 musiciens de l’ODH72 vous invitent dimanche 30 avril à Artins, cette année, à découvrir un programme haut en couleur qui saura ravir petits et grands.

Il vous emmènera dans le monde merveilleux des mille et une nuits, avec un conte musical d’Angelo Sormani «Ali Baba et les 40 voleurs». La musique y accompagne les personnages dans leurs péripéties en un jeu palpitant de peurs, d’émotions, de suspense et de joies partagées. L’orchestre est la «colonne sonore» du spectacle, le héros partageant la scène avec le narrateur dans une histoire qui fera rêver les enfants… et leurs parents.

Une saison envoûtante et magique à vivre en famille !

Concert de l’ orchestre départemental d’harmonie de la Sarthe,

dimanche 30 avril, 15h30, vieille église de Artins

Organisé par Territoires vendômois. Tarif plein : 5€, réduit 3€, gratuit moins 12 ans. Renseignements 02 54 72 68 92.

Le Petit Vendômois