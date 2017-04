Concert gospel les 29 et 30 avril

Pas moins d’une trentaine de choristes de l’ensemble Singing Earth Divine (SED) pour partager le plaisir du gospel en l’église de Villedieu-le-Château et à la collégiale de Trôo.

C’est l’une des choristes originaire de la région qui organise ces concerts pour vous livrer ces chants merveilleux. Et comprendre l’anglais n’est pas nécessaire pour apprécier cette superbe musique !

Une chorale exceptionnelle, sous la direction du chef de chœur Jua Amir, artiste hors du commun par la qualité de sa relation avec la musique, avec ses choristes et avec le public.

Au programme : Hallelujah Salvation & Glory ; Turn me’round ; Down in the River; Another Days Journey; Agnus Dei; Negro Spiritual Moment; Wade in Water; My god is awesome; Jesus be a Fence; This little light with Audience; Going up Yonder, et d’autres encore…

Villedieu-le-Château : samedi 29 avril, 17h, église. Tarif : 10€ en prévente, 12€ le jour même. Gratuit moins de 12 ans. 6€ pour les membres des chorales locales et entre 12 et 18 ans.

Trôo : dimanche 30 avril, 11h, collégiale, concert apéritif gospel (au chapeau pour ce second concert). Un petit apéritif sera servi à l’issue de la prestation.

Rens. résa. : Isabelle Renier au 06 43 55 94 33. Possibilité de régler la prévente auprès

de M. Bernard Benestier, 1, vallée de la Tuffière, 41800 Couture-sur-Loir

ou par courrier à la même adresse.

(Inscription sur liste et retrait des billets en prépayés le jour du concert).

