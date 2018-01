Joniece Jamison et Ô Les Choeurs pour un moment d’éternité

Toute la magie des negros spirituals et des gospels, le dimanche 4 février, à 17h, église de la Madeleine, Vendôme.

«C’est une grande joie pour nous de venir à Vendôme vous faire partager notre amour de cette musique.» Joniece Jamison fait assurément partie des meilleures interprètes de ce répertoire magique. Il faut dire qu’elle chante les spirituals depuis sa plus tendre enfance. Dès 5 ans, elle commence à chanter dans les chorales de Washington, autant dire que ce répertoire elle le vit et le ressent comme seules les Noires américaines savent le faire. C’est la sœur spirituelle d’Aretha Franklin, de Tina Turner et de Mahalia Jackson. Spirituelle, le mot est approprié car ses concerts sont des actes de foi, une foi profonde qui lui permet de se transcender et de laisser ses auditeurs tour à tour au bord des larmes ou dans une frénésie qui leur fera faire le tour de l’église en dansant et en chantant avec elle. Une chose est certaine, vous vous souviendrez longtemps de ce concert.

Elle revient donc à ce répertoire qu’elle n’a jamais vraiment cessé de chanter. Après une carrière internationale qui lui a permis de collaborer avec les plus grands artistes, d’Eurythmics et Elton John à Johnny Hallyday, Goldman ou Balavoine, entre autres, sans oublier son fameux duo avec François Feldman «Joue pas», premier au Top 50 pendant près d’un an.

Ce concert exceptionnel se tiendra le dimanche 4 février à 17h00 en l’ église de la Madeleine de Vendôme (église chauffée, ça peut avoir son importance en cette saison…).

Ce concert est l’aboutissement d’une collaboration avec la trentaine de choristes de Ô les choeurs sous la direction de Maïana Rosier. Garantie d’un moment exceptionnel de partage ou le «groove» le disputera à une émotion communicative. Joniece et le chœur seront accompagnés par Pascal Liberge aux claviers. Rendez-vous donc à la Madeleine pour un moment d’éternité…

Pascal Liberge

Point de vente : Office de tourisme de Vendôme,

Hôtel du Saillant 47/49 rue de la Poterie. Tél : 02 54 77 05 07

Tarif : 16,80€ préventes / 20€ sur place / Gratuit moins de 12 ans

Le Petit Vendômois