La pianiste Hélène Tysman en récital à Vendôme

Pour débuter la saison musicale 2017/2018, les Amis de la musique en Vendômois proposent un récital de haute qualité avec la pianiste concertiste Hélène Tysman, dimanche 1er octobre, à 17h, à l’auditorium de Monceau Assurances.

Au programme :

• De Jean Sébastien Bach : Fantaisie chromatique & fugue BBWV.903 ; Partita n°1 en si bémol majeur BWV.825 ; Concerto Italien BWV.971.

• De Frédéric Chopin (4 ballades) : n°1 en sol mineur, op.23 ; n°2 en fa majeur, op.38 ; n°3 en la bémol majeur, op.47 ; n°4 en fa mineur, op.52.

Née en 1982 à Paris, Hélène Tysman débute sa carrière à 14 ans, en direct sur France Musique dans l’émission En Blanc & Noir.

En 2002, elle achève ses études au CNSM de Paris et obtient un Premier prix de piano ainsi qu’un Premier prix de Musique de chambre. Elle poursuit ses études à Vienne puis à Hambourg et à Weimar. Lauréate de nombreux concours internationaux en Europe (dont la Fondation Chopin à Hanovre), en Chine, aux Etats-Unis, et en France (Fondation Cziffra à Senlis). Elle remporte le Premier prix du concours international de piano de Chopin à Darmstadt en Allemagne et reçoit un prix de distinction honoraire en tant que finaliste au 16ème Concours international Chopin de Varsovie en 2010. Cette consécration en fait une des plus talentueuses pianistes de sa génération.

Elle se produit en soliste sur les plus grandes scènes dans le Monde et elle est régulièrement invitée sur les ondes françaises et étrangères (France Musique, France Inter, France Culture….). Elle partage aussi la scène avec Francis Huster dans un concert littéraire mêlant Chopin et Musset.

Hélène Tysman est reconnue par la presse internationale pour son jeu «poétique» et à la fois «passionné». Elle s’est produite au festival du Croisic en mai dernier et c’est avec joie que nous l’accueillerons à Vendôme pour le premier concert de la saison 2017/2018 des Amis de la Musique en Vendômois.

Rendez-vous le dimanche 1er octobre à 17h00 à l’Auditorium de Monceau Assurances,

1 avenue des Cités Unies d’Europe Vendôme (gare TGV).

Tarifs : 20€ et 5€ (gratuit pour les adhérents et partenaires à jour de leur cotisation 2017/2018).

www.musique-vendomois.org

Le Petit Vendômois