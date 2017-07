Nouveau parcours au Temple

Un circuit et trois façons de découvrir la nature. Deux avec l’aide de la gamification qui consiste à transformer une balade ou une visite en jeu interactif et la troisième plus conventionnelle mais pas très loin du numérique. A vos smartphones donc !

L’association Perche Nature, l’office du tourisme de Vendôme, le Comité départemental protection nature et environnement 41 ( CDPNE ) et la commune du Temple ont œuvré ensemble pour installer un nouveau circuit touristique au Temple, près de Mondoubleau avec l’aide de deux applications mobiles différentes, mais complémentaires :

«Ecobalade» (qui encourage la découverte de la faune et de la flore lors de promenades) pour l’Office de Tourisme de Vendôme, ciblant la clientèle grand public, néophytes et spécialistes. Après avoir téléchargé gratuitement une balade sur son smartphone (Play Store et Apple Store), l’utilisateur y retrouve les différentes espèces animales ou végétales (une centaine en moyenne) qu’il pourra potentiellement rencontrer sur le parcours sélectionné. Chaque espèce est illustrée de photos et d’une infographie permettant d’enrichir et d’approfondir ses connaissances.

Guidigo, pour le CDPNE 41, ciblant plus particulièrement la clientèle familles.

C’est l’application mobile idéale pour intéresser les enfants à la balade, les inciter à découvrir la faune et la flore qui les entourent.

Tout au long du circuit, ils sont accompagnés (virtuellement) par 1 personnage dessiné (pour le circuit du temple, ce sera une trogne) et ils doivent répondre à une certain nombre de questions pour résoudre une enquête mystère et trouver le nom d’un des arbres rares du parcours.

Pour les promeneurs non «connectés», Perche Nature a créé les outils «conventionnels», à savoir dix panneaux d’informations qui sont disposés le long du parcours, et sur lesquels sont intégrés des QR Codes à flasher (pour les visiteurs équipés d’une tablette ou d’un smartphone).

Ces QR Codes permettent d’ajouter des éléments de compréhension sur une page internet

(Traduction en anglais, ou bien photographies des paysages selon les saisons, etc.).

Ces parcours sont une belle occasion de mettre en valeur nos paysages et de les faire (re)découvrir aussi bien aux touristes qu’aux habitants du territoire.

Le Petit Vendômois