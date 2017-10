Les promenades gourmandes remettent le couvert

Difficiles de passer devant sans les voir. A la sortie de Montoire, à l’entrée de Fontaine-les-Coteaux et en d’autres lieux, plusieurs panneaux de près de 3m2 invitent aux «Promenades gourmandes» prévues de caves en caves le 8 octobre.

Ce dimanche là sur un parcours de 8 km imaginé sur la commune de Fontaine par Jacky Dahuron, il sera possible aux participants de petit-déjeuner dans une première cave dès 9 heures. Quelques kilomètres plus loin, dans la cave suivante ils prendront l’apéritif et l’entrée. Cinq arrêts-buffets sont ainsi organisés dans des lieux différents qui réserveront chacun une surprise. De courtes et différentes animations sont prévues : contes, jeux, petits spectacles et concerts selon la taille et la configuration de chaque «cave-hôte». Certaines caves selon Jean-Louis Garigue président des Ballandiers à l’origine de ce projet sont «totalement insoupçonnées sur la commune et valent d’être découvertes».

Les Ballandiers – dont le nom pourrait signifier «coupeurs de bouleaux»- c’est le nom d’une association emmenée autrefois par Danielle Paulin et Paulette Lefevre, qu’avaient favorisée les deux maires précédents de Fontaine-les-Coteaux Maurice Binois et Jacques Gérard. Elle était à l’origine d’une équipe de théâtre et de quelques soirées dont les anciens se souviennent encore. Après le départ de ses principaux adhérents, l’association était en sommeil, jusqu’à son réveil en 2016 par une jeune équipe pleine de projets que préside Jean-Louis Garigue.

Outre les Promenades Gourmandes, les Ballandiers qui cherchent à créer des animations autour des «loisirs culturels et du patrimoine… mais avec ambiance et la plus grande convivialité» ont organisé la saison dernière un après-midi jeux et une soirée contes avec Michel Hindenoch. Ils ont pour projets la saison prochaine une soirée musique et/ou théâtre et surtout d’inventives «Puces de Couturière» ou se dénicheront et s’échangeront travaux d’aiguilles, recettes de mercières et objets de couture anciens ou récents.

La première édition des Promenades Gourmandes avaient régalé l’an dernier une petite centaine de participants. Les organisateurs en prévoient bien davantage cette année. Le départ se fera à partir de 9h par petits groupes de 30 à 40 personnes de la Blonnière chez Jacky Dahuron. Participation adultes : 16 euros, enfants 12 euros

Renseignements et réservations

06 88 64 28 17 et 06 15 98 53 50

Anne Braillon