Puces, antiquités et artistes à la fête

A La Chartre-sur-le-Loir, le jour des Puces-antiquités-artistes, il règne dans le village une ambiance de fête ! Rendez-vous est donné pour le dimanche 2 juillet.

Au pied et à la fraicheur du coteau, une soixantaine d’exposants viennent installer leurs stands et offrir aux amateurs et aux chineurs une marchandise hétéroclite et sympathique. On y côtoie aussi bien du petit mobilier que de la verrerie de table, de grosses bonbonnes en verre soufflé dont l’effet déco sera garanti, des bibelots de toutes sortes, des livres et bien sûr quelques céramiques, du linge ancien et par-ci par-là l’objet typiquement vintage.

La qualité est au rendez-vous depuis des années, ce qui fait la réputation de cette exposition, les visiteurs n’hésitent pas à faire des centaines de kilomètres en quête de qualité, d’originalité et de convivialité. Cela tombe bien, car à La Chartre-sur-le-Loir on cultive l’art de vivre, par le charme reconnu de ce village où se regroupent de nombreux antiquaires, brocanteurs, et métiers d’art qui se mêlent aux nombreuses terrasses et commerces. Un village où les artistes peintres, restaurateurs d’art, créateurs, sculpteurs, décorateurs d’intérieur et parfois écrivains s’invitent à la fête.

Mais au cœur de ce marché des brocs et des artistes, il y a toujours ces relookeurs à la touche féminine, ces détourneurs d’objets remplis de charme et de vécu. A la fois broc et artistes, ils rajeunissent un meuble d’une touche de blanc ou de couleurs, jonglent avec des patines pour apporter une touche déco à votre intérieur. Ils aiment détourner l’usage d’un objet pour lui donner une seconde vie (une lampe ou un élément de décoration), bref donner une note personnelle aux choses.

Comme chaque année, un invité d’honneur : Frédéric Plun des Ets ADMO de Château-du-Loir, spécialisé dans la restauration et vente de mobilier industriel à la renommée nationale et internationale. France 2 lui a notamment consacré un très beau reportage en 2016.

Que de multiples univers rencontrés lors de ce marché des brocs et des artistes ! C’est toute la force de cette exposition depuis de nombreuses années. Alors, rendez vous le dimanche 2 juillet à La Chartre-sur-le-Loir, un village au charme reconnu, où on aime y flâner ! Un village auquel le magazine Campagne décoration de juillet 2016 a consacré douze pages aux boutiques d’antiquités, de brocante et de vintage !

Rendez-vous le dimanche 2 juillet

à La Chartre-sur-le-Loir

ENTRée GRATUITE de 9h à 18h / place Saint-Nicolas

Organisation ABAP: 06 78 87 61 61

Le Petit Vendômois