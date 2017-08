Avant la rentrée, venez faire la fête à Choue !

Le comité des fêtes de Choue renouvellera le 27 août sa traditionnelle Fête de l’étang.

Pour la 30e édition de cet événement incontournable de l’agenda estival, le comité, Jean-Pierre Rousseau, son président depuis 2005, et tous ses bénévoles en profiteront pour célébrer le 60e anniversaire de leur organisation. Pour l’occasion, un programme spécial a été concocté.

«Des membres fondateurs, il n’existe plus personne pour en faire l’historique», se souvient Jean-Pierre Rousseau, «mais avant d’être un comité, l’association était une société des fêtes. D’ailleurs, les premières années, elle reversait l’argent des manifestations qu’elle organisait à des œuvres caritatives. Lorsque j’étais enfant, je me souviens qu’elle organisait une course cycliste qui traversait le village le dernier week-end d’août, et même quelques courses de Solex. Aujourd’hui, c’est une brocante et des repas dansant…» Et d’ajouter «en novembre, nous organiserons pour la première fois, une bourse aux jouets ouvert à tous».

En cette année anniversaire, et pour la première fois, des démonstrations et des initiations de joutes nautiques auront lieu, de 11h à 18h, et ce grâce à la venue du Club de Melun, plusieurs fois champion de France. Du modélisme aussi, avec le club de Saint-Sulpice-de-Pommeray, le Mini Mousse du Mans et le Club de Luisant.

Toute la journée, animée par la Banda de la fanfare de Soings-en-Sologne, les amateurs de bière pourront également y découvrir l’incontournable «Choue», élaborée par la brasserie du Vauclair, en Haute-Marne, et proposée depuis neuf ans en exclusivité à la Fête de l’étang.

Une exposition sur la Seconde Guerre mondiale dans la salle des fêtes et un repas champêtre traditionnel le midi et le soir du 27 août viendront compléter cette grande journée festive. Laquelle s’achèvera sur un feu d’artifice et un bal avec l’orchestre de Bertrand et Patricia.

Une belle occasion de prolonger l’été et de se divertir à quelques heures de la rentrée !

Fête de l’étang, 30e brocante du comité des fêtes de Choue, le dimanche 27 août. Installation dès 6h, 2€ l’emplacement sans limitation de mètres linéaires

(170 exposants en 2016). Toute la journée : animation assurée par Denis Declerck, animateur du car-podium du Conseil départemental. Accès fléchés et parkings

à proximité de l’étang. Gratuit.

Renseignements : 02 54 89 99 43.

Le Petit Vendômois