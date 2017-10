Salon bien-être de Montoire

Porté par la toute nouvelle association Be Wellness, créée en juillet 2017 et ouverte aux thérapeutes de la région, le Salon du bien-être ouvrira ses portes, pour la 3e année consécutive, dans la salle des fêtes de Montoire-sur-le-Loir, le samedi 7 octobre de 9h à 18h.

L’occasion pour tous, particuliers, professionnels et collectivités, de découvrir les thérapies alternatives et pratiques naturelles, représentées cette année par une quinzaine de thérapeutes. Des thérapies complémentaires et alternatives, pour se sentir mieux dans sa peau, dépasser ses blocages ou ses peurs, prendre soin de soi et retrouver son énergie vitale !

La journée sera rythmée par un cycle de conférences et d’ateliers :

– 10h : atelier «Tai Chi – Le SOI en mouvement» – Bernard Genestier (Taï chi)

– 11h : Conférence : «Le Stress Post Traumatique» – Malika Diambri (PNL, Hypnose, Tipi, Danse Thérapie)

– 12h : Conférence «Les Fleurs de Bach» – Colette Tillier (Fleurs de Bach et Réflexologie Plantaire)

– 14h : Conférence : «Changer un comportement en quelques gestes, s’aider à choisir quand on ne sait pas, avec la PNL» – Cyrille Thieullet (PNL et Process Com)

– 15h : Conférence : «Améliorer ses relations familiales par la pédagogie positive» – Camille Jauffret (Psychopédagogie Positive et Hypnose Ericksonienne)

– 16h : Conférence : «Aller à la rencontre de ses tensions pour les lâcher. LeTrager ou l’art de se sentir vivant» – Isabelle Renier (Trager)

– 17h : Conférence : «Dien Chan et Niromathé : réflexologie à type d’acupunture sans aiguille» – Solenne Godet (Dien Chan et Niromathé).

Samedi 7 octobre, Montoire, 9h-18h, salle des fêtes.

www.associationbewellness.jimdo.com

Seront également présents Florence Thévenard (graphothérapie), Christelle Renou (art et danse thérapie), Morgane Fondronnier( sophrologie), Stéphanie Gonzalez (access bars, hypnose), Marie-Pierre Motheron (yoga), Pascal Montreuil (relaxologie) et l’épicerie Le Bon Terroir (produits locaux et bios).

Le Petit Vendômois