Une soirée basque qui fait son trou

Le practice de la Bouchardière va fêter sa première année par une soirée exceptionnelle, le vendredi 30 juin, à la couleur rouge si typique du Sud-Ouest.

Que de chemin parcouru en un an. Là où le terrain n’était qu’une terre agricole, se dresse dorénavant un espace engazonné avec ses aires d’entraînement. En décembre, c’est un club-house totalement équipé qui a vu le jour, construit par les bénévoles, l’électricité et l’eau seront opérationnelles ce mois-ci. Un distributeur de balles automatique a été également acquis par l’association. Avec plus de 100 membres aujourd’hui, le practice s’est associé avec des golfs de la région pour que ses pratiquants puissent bénéficier de tarifs préférentiels pour jouer sur des parcours de 9 ou 18 trous.

Pour fêter cette belle réussite et son anniversaire, le practice de la Bouchardière organise une fête à la hauteur. Un stand ambulant pour l’apéritif composé de spécialités basques sera disponible avec, par exemple, le fameux saucisson du Sud-Ouest, une spécialité de la région. Suivront des grillades pour finir par le dessert. Le practice restera ouvert jusqu’à la nuit pour que les convives puissent s’exercer gratuitement pendant la soirée. Ouvert à tous, membres et non-membres, en famille ou avec des amis, le prêt du matériel sera gratuit. Une belle manière de découvrir le golf tout en profitant du dîner et de l’ambiance bon enfant du club.

Vendredi 30 juin : soirée et dîner basques

20€ / personne tout compris (hors boissons), 8€ pour les enfants.

Practice de la Bouchardière, à la sortie de Naveil,

route de Montoire-sur-le-Loir.

Inscription au préalable : animation.golf@orange.fr

