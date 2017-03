Le nouveau carnet de séjour est arrivé !

Le guide touristique du Vendômois devient «Le Carnet de séjour – Vendôme & la Vallée du Loir» et depuis son lancement mi-février on peut le trouver dans les offices de tourisme du Vendômois, à Vendôme, Montoire, Fréteval, Mondoubleau ainsi que sur toute la destination et les futurs salons !

Une édition 2017 «tout en un» qui allie informations pratiques et découverte du Vendômois. Un changement de nom («Carnet de séjour») voulu par les offices de tourisme, pour une brochure qui va accompagner et conseiller les vacanciers tout au long de leur séjour en Vendômois.

Ce nouveau guide touristique, tiré à 25 000 exemplaires et trilingue (français, anglais, néerlandais), les offices de tourisme vendômois l’ont voulu attractif, complet et simple d’utilisation. La conception graphique en a été confiée pour la 2ème année consécutive à une entreprise locale : Les éditions du Loir.

Illustrée de photos attractives, cette brochure de 76 pages est destinée à tous: touristes et Vendômois pour préparer leurs séjours, activités ou sorties, réserver leur hébergement et leur restaurant…, ainsi qu’aux partenaires touristiques (hôteliers, chambres d’hôte, gites, campings, et les sites de visites, musées etc…) pour répondre aux attentes de leurs clientèles.

C’est ainsi que photographies, idées loisirs, agenda des événements, balades se suivent tout au long des 76 pages.

Plusieurs nouveautés sont en outre à souligner cette année :

4 pages de plus pour présenter les nouveaux adhérents des Offices et aérer la lecture, un esprit «album photos souvenirs», des adresses insolites, encore plus d’offres à destination des familles…

Courez vite le chercher !

Le Petit Vendômois