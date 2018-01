Recettes de Granny de janvier 2018

Ce mois-ci Granny vous propose une recette très facile à réaliser avec vos petits enfants

Mug cake banane

Ingrédients pour un mug (= 1 personne) :

1 banane, 1 madeleine, pépites de chocolat,1 cs de sucre,1 cc de levure chimique,1 cs de farine,2 cs de fromage blanc ou crème fraîche,2 cs de lait.

Préparation (directement dans le mug) :

1. Préchauffer le four à 180°,écraser une banane avec une fourchette jusqu’à l’obtention d’une purée de banane.

2. Verser la cuillère de sucre et mélanger.

3. Ajouter le fromage blanc ou la crème fraîche, le lait et la levure, mélanger à nouveau.

4. Verser la cuillère de farine, les pépites de chocolat et mélanger bien la préparation.

5. Emietter grossièrement la Madeleine sur la pâte et enfoncer légèrement les morceaux dans la préparation.

6. Enfourner 1 mn au four micro-ondes (650W).

7. Passer 5 à 10 mn au four à 180°.

Il ne reste plus qu’à savourer….ce merveilleux goûter……

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou vous avez vous-même inventé un plat, Granny vous propose de les publier !

Il suffit d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier (Le Petit Vendômois, 53 rue Poterie – 41100 Vendôme) ou par mail (lepetitvendomois@wanadoo.fr).

Ce mois-ci, Maryline, du journal Le Petit Vendômois, vous propose une recette très facile :

Soupe de crustacés économique

Ne jetez plus vos carcasses de crustacés, crabes, langoustines, homards, grosses crevettes roses, etc… Faites-en une délicieuse et rapide soupe ou bisque !

Ingrédients pour environ 3 bols :

400 g environ de carcasse cassée en morceaux ; un blanc de poireau ; 1 carotte ; 1 oignon ; 2 c. à soupe de purée de tomates ; un verre de vin blanc sec.

Dans une casserole, déposez l’ensemble des ingrédients, recouvrir tout juste d’eau.

Faire cuire à petite ébullition pendant 40 minutes tout en écrasant régulièrement avec un pilon par exemple les carcasses afin que tous les sucs se libèrent.

Ajoutez 10 minutes avant la fin de la cuisson une pomme de terre pour l’onctuosité.

Passez l’ensemble dans un presse-purée à grille fine à moyenne afin d’en extraire les légumes et le maximum des sucs des carcasses.

Vérifiez l’assaisonnement en sel et poivre.

Au moment de servir, vous pouvez ajouter un peu de crème fraîche, de persil pour la décoration. Vous pouvez proposer croûtons et fromage râpé.

A noter : la couleur de votre bisque variera selon la variété des crustacés.

Le Petit Vendômois