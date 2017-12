Recette de Granny de décembre 2017

Pour ce mois de fête, Nadège vous propose sa recette :

Daube de bœuf aux épices de Noël

Pour 6 personnes

1,5 kg de boeuf à braiser, 1 bouteille de vin rouge corsé, 3 oignons, 100g de cranberries séchées, 2 bâtons de cannelle, 2 étoiles de badiane, 4cm de racine de gingembre, 1 cuil. à soupe d’huile d’olive, 2 cuil. à soupe de farine, 2 carrés de chocolat noir, thym et laurier, 1 bouquet garni, sel, poivre.

Accompagnement : 1 potimarron d’1 kg, 2 pommes, 80g de beurre, 1/2 citron et 10cl de bouillon de légumes.

1/ Coupez la viande en morceaux. Faites mariner 6h au frais dans le vin rouge, 1 oignon émincé, 2 brins de thym, 2 feuilles de laurier, sel et poivre.

2/ Filtrez la marinade, épongez la viande. Dans une cocotte, faites-la dorer 10 min dans l’huile chaude avec les oignons émincés. Saupoudrez de farine, remuez. Versez la marinade et mélangez. Ajoutez le bouquet garni et les épices dans un carré de mousseline noué, couvrez et laissez mijoter 3h à feu très doux. Ajoutez les cranberries 20 min avant la fin de cuisson.

3/ Epluchez et coupez le potimarron en tranches. Coupez les pommes en 4, citronnez-les. Mettez le tout dans un plat, versez le bouillon et parsemez de beurre. Salez, poivrez. Laissez cuire 30 min au four. Avant de servir, faites fondre le chocolat dans la sauce de la daube.

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou vous avez vous-même inventé un plat, Granny vous propose de les publier !

Il suffit d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier (Le Petit Vendômois, 53 rue Poterie – 41100 Vendôme) ou par mail (lepetitvendomois@wanadoo.fr).

