Recette de Granny de février 2017

Février, il fait froid…

Et si l’on faisait un bon pot-au-feu ?

Ingrédients pour 6 personnes :

– 1 kg de viande à pot-au-feu (macreuse, plat de côte, queue, paleron…)

– 800 g de pommes de terre

– 3 poireaux, 3 navets, 1 branche de céleri, 1 chou moyen, 1 gros oignon, 1 tête d’ail non épluchée, bouquet garni (thym, persil, laurier).

Préparation :

– A l’auto-cuiseur pour plus de rapidité ! Sinon ajoutez 1 bonne heure de cuisson !

– Recouvrir la viande d’eau froide agrémentée du bouquet garni, de l’oignon épluché, de la tête d’ail et de gros sel.

– Cuire en pression pendant 30 mn, (1 bonne heure sans pression)

– Pendant ce temps, éplucher les légumes. Vider la vapeur et rajouter les légumes.

– Cuire en pression 15 mn (1 bonne ½ h sans pression)

– C’est prêt ! Servez-vous du bon bouillon pour une bonne soupe avec du vermicelle ou du tapioca.

– Ce plat se prépare à l’avance ! Réchauffé, il est encore meilleur !

Nota : ma grand-mère servait ce plat accompagné d’une sauce tomates (de ses conserves maison !). Délicieux ! Et quand elle n’avait plus de sauce tomates, elle versait dans chaque assiette (creuse) une demi-louche de ce bouillon parfumé. Et puis, s’il vous reste de la viande mais plus de légumes, servez-vous en pour préparer un hachis Parmentier !

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou vous avez vous-même inventé un plat, Granny vous propose de les publier !

Il suffit d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier (Le Petit Vendômois, 53 rue Poterie – 41100 Vendôme) ou par mail (lepetitvendomois@wanadoo.fr).

Blandine Binet