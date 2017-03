Recette de Granny de mars 2017

Une lectrice a eu la bonne idée de nous envoyer la recette d’un plat typiquement alsacien :

LE BAECKEOFFE

Ingrédients pour 8-10 personnes :

– 2 kg de pommes de terre

– 1 kg d’échine de porc

– 500g de paleron de boeuf

– 500g de veau

– 2 oignons, 3 carottes, 2 poireaux

– 100g de farine

Marinade :

– 1 bouteille de Riesling ou Sylvaner + eau

– 1 oignon, ail, thym + laurier, grains de poivre

Préparation :

– Couper la viande en cubes de 5 cm de côté et les mélanger aux ingrédients de la marinade pendant au moins 24 heures minimum.

– Eplucher les pommes de terre, carottes et poireaux et les couper en fines rondelles. Emincer les oignons.

– Egoutter la viande (et garder le jus !) et dans une terrine alsacienne ou dans une grande cocotte en fonte beurrée, disposer une couche d’oignons, la moitié des pommes de terre, les carottes, les viandes, les poireaux et finir par l’autre moitié des pommes de terre. Saler et poivrer à chaque couche !

– Verser le jus de la marinade jusqu’en haut. Poser le couvercle et le souder avec un cordon de pâte (farine + eau)

– Cuire à four chaud (200°C) environ 3 heures minimum.

