Recette de Granny de juillet 2017

Pour l’été, Granny vous propose un repas tout simple, facile à réaliser et délicieux !

Repas d’été

Soupe froide concombre et menthe

Ingrédients pour 4 personnes : 8 pots de yaourt,1 citron, 1 concombre, 1 gousse d’ail,1 branche de menthe, 2 branches d’aneth frais,2 cuillères à café d’huile d’olive sel, poivre.

1 : Lavez le concombre, enlever les graines et râpez le sans l’éplucher.

2 : Ciselez finement les feuilles de menthe et d’aneth. Pelez l’ail et hachez le . Ajoutez le tout au concombre râpé, ou mixé.

3 : Assaisonnez le concombre avec le jus d’un demi citron, l’huile d’olive le sel et le poivre.

4 : versez les yaourts dans un bol et fouettez le pour le rendre onctueux. Ajoutez le au concombre et mélangez.

5 : Ajoutez 20 cl d’eau à la préparation mélangez et rectifiez l’assaisonnement.

Laisser le potage au frais pendant au moins 3 h.

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou vous avez vous-même inventé un plat, Granny vous propose de les publier !

Il suffit d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier (Le Petit Vendômois, 53 rue Poterie – 41100 Vendôme) ou par mail (lepetitvendomois@wanadoo.fr).

Le Petit Vendômois