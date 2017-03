15e Fête des plantes à Cheverny : 25 et 26 mars 2017

La 15e Fête des plantes du Rotary Blois-Sologne se déroulera les 25 et 26 mars au château de Cheverny et sera placée cette année encore sous le signe de la solidarité.

Cheverny était connu pour sa formidable et unique collection de meubles, il faut maintenant y ajouter ses trois merveilleux jardins : le jardin des Apprentis, le jardin potager et le jardin de tulipes, magnifique au printemps.

C’est donc un festival des plantes de qualité dans l’un des châteaux les plus réputés du Val de Loire que le Rotary Club Blois-Sologne, avec le concours de Charles-Antoine et Constance de Vibraye, propriétaires de Cheverny, de la Société d’horticulture du Loir-et-Cher et de nombreux autres partenaires publics et privés, qui vous est proposé les 25 et 26 mars.

Les visiteurs y trouveront

. plus de cent exposants,

. les meilleurs producteurs régionaux, nationaux et européens,

. des productions de qualité et de multiples variétés,

. de nombreux conseils pour les jardiniers amateurs et respectueux de la biodiversité,

. des vêtements, artisanat, mobilier et équipement de jardin.

De nombreuses animations pendant tout le week-end : une exposition du lycée horticole

. la Société d’horticulture de Loir-et-Cher propose de nombreux ateliers autour du jardin

. des animations : sculpture sur bois par Baptiste Hubert; ateliers de voltige et jonglage avec l’école du cirque de Blois ; spectacle ambulatoire «La Brigade Echalotte» avec le collectif Croq’Notes ; le Caroussel et la pêche à la ligne pour les plus petits ; Musicolo qui vous proposera de faire de la musique avec des citrouilles ou autres cucurbitacées.

Vous pourrez également en profiter pour visiter le parc, les différents jardins sans omettre le château qui fut l’une des premières demeures privées (dès 1922) à être ouverte au public et dont la splendide décoration intérieure est l’oeuvre du Blésois, Jean Monier.

Cheverny est aussi le château le plus connu de la bande dessinée puisqu’il a servi de modèle à Hergé pour créer Moulinsart !

L’entrée est payante mais l’intégralité des bénéfices de cet événement est reversée au profit de plusieurs causes à caractère local, régional et national : Santé : chirurgie cardiaque, Fondation Polio+, Les Sapins de l’Espoir, RSN (diabète), Parkinson 41. Handicap (Telmah, IME Basses Fontaines). Jeunesse : Lafibala. Pour mémoire, lors de l’inauguration de l’édition 2016, le Rotary Club Blois Sologne a remis un chèque de 15.000 € à l’association Handi’Chiens de Vineuil. Cette somme a permis l’achat d’un chien d’assistance dont le rôle est d’assister une personne à mobilité réduite dans les tâches de la vie quotidienne. Après l’édition 2016, l’association a redistribué quelques 63 000€ !

Samedi 25 et dimanche 26 mars, Cheverny,

Fête des plantes au château,

ouvert le samedi de 10h à 18h30,

le dimanche de 10h à 18h30.

Parking gratuit.

Prix d’entrée 6€, gratuit -18 ans, personnes handicapées,

2.50€ pour étudiants (sur présentation de la carte).

Le Petit Vendômois