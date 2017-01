Laura et Lucas partent à l’aventure ! Episode 7

«Nous avons maintenant entamé notre longue remontée de l’Amérique du sud en commençant par Valparaiso, port et ville immense du Chili qui recouvre plusieurs collines en bord de mer. Réputée pour son art de rue, de nombreux quartiers sont entièrement recouverts de peintures hautes en couleurs et des téléphériques sont disséminés un peu partout dans la ville pour éviter les escaliers interminables. C’est ensuite un long trajet de plus de 24 heures en bus qui nous attend pour rejoindre le nord du Chili et le désert d’Atacama, région la plus aride du monde ! Nous avons loué un 4×4 et avons visité des paysages extraordinaires de lagunes et montagnes multicolores allant de l’ocre au bleu turquoise. Nous commençons à monter en altitude avec certains sites à plus de 4000 m.

Nous voilà arrivés en Bolivie pour visiter la région du Salar d’Uyuni. Ici, nous avons l’impression d’être sur autre planète ! Les paysages ne ressemblent en rien à ce que nous avons vu auparavant. Les contrastes de couleurs sont encore plus marqués et la faune est très riche avec des lamas, des alpagas ou encore des émeus et des milliers de flamands roses. Le plus impressionnant reste le fameux Salar, ce vaste désert de sel situé au sud ouest de la Bolivie. Une étendue blanche à perte de vue ! Seul un volcan au loin permet de se repérer. Les effets de l’altitude se font beaucoup ressentir dans cette région où l’on ne redescend jamais en dessous de 3000 m. Il est souvent difficile de respirer et le moindre effort physique demande toutes nos forces. Puis nous avons remonté la Bolivie assez rapidement. Les routes sont peu développées et chaque trajet est compliqué.

Nous nous sommes quand même arrêtés à Potosi connue pour son histoire minière et à Sucre, la ville blanche. L’étape suivante fut le lac Titicaca, l’un des plus grands lacs du monde perché à 4000 m où l’on a pu visiter des îles flottantes construites en roseaux. Bien que très touristique, ce site nous semblait être un immanquable par son originalité. Nous avons fait le tour du lac pour arriver à Cusco au Pérou, ville connue pour ces nombreux sites archéologiques. Après avoir visité pendant 2 jours la vallée sacrée des Incas, nous avons pris la route vers le fameux Machu Picchu, une ancienne cité inca du XVe siècle ! Ce site le plus visité d’Amérique du sud n’est pas pour autant facile d’accès.

Après 7 heures de route, il faut encore marcher 11 kms pour rejoindre l’escalier et gravir les 2000 marches qui mènent au site (environ 1 heure de montée !). Mais les efforts sont récompensés une fois arrivés en haut du Machu Picchu d’où l’on peut observer sa grandeur, perché sur cette crête rocheuse. Il est maintenant temps pour nous de retrouver la côte péruvienne et enfin redescendre en altitude pour pouvoir respirer un peu avant de continuer notre chemin vers le nord.»