Grand nettoyage éco-citoyen

L’association » Soleil Eau Vent » (SEV) organise son opération de ‘‘Nettoyage éco-citoyen de l’environnement’’ le samedi 8 juillet de 9h à 18h, à Vendôme, boulevard Jean-Moulin et place Alexis-Danan. On compte sur vous…

Pour cette opération, des ateliers sont organisés par Soleil Eau Vent (SEV), le Centre culturel et la CAF de Vendôme dans le cadre du concours ‘‘création-récupération’’ pour les adultes et les enfants pendant les jeudis après-midi de juin et la première semaine de juillet au Centre culturel de Vendôme.

L’opération de nettoyage de l’environnement bénéficie chaque année d’une large couverture médiatique (affichage, tracts, Internet, radio et presse).

Le jour de la manifestation :

– une opération de collecte et de tri des déchets est organisée sur le site,

– des concours-quiz pour adultes et juniors avec récompenses,

– un concours de dessin avec récompenses pour les enfants,

– un buffet gratuit et des boissons sont offerts à tous les participants,

– une exposition du concours ‘’Création-récupération‘’ avec récompenses,

– un vin d’honneur offert aux invités (élus et personnalités) avec remise des prix,

– une animation musicale (avec la participation de l’auteur compositeur interprète Abder BEND).

L’association espère que les volontaires seront nombreux pour participer à cette journée éco-citoyenne, ouverte à tous, dans une ambiance ludique et conviviale.

Contacts : soleileauvent@sfr.fr, 02 54 77 44 70

centreculturel@vendome.eu, 02 54 89 16 51

Plusieurs partenaires se sont toujours associés à cette opération : le Conseil Régional, le Conseil départemental, la Direction de l’Environnement et des Espaces Verts de la Mairie de Vendôme, Val-Dem, le Crédit Agricole, Terre Loir Habitat, la Régie de Quartiers, la Croix-Rouge, le Secours Catholique, le Secours Populaire, des associations, des musées, des parcs de loisirs, des organismes de spectacle, des supermarchés et des restaurants, cette année encore nous comptons sur leur soutien.

