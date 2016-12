Laura et Lucas partent à l’aventure ! Au Chilli ! Episode 6

«Notre traversée du Pacifique se termine sur l’île de Pâques (ou Rapanui en polynésien), destination idéale lors d’un tour du monde qui permet de faire un arrêt avant de s’envoler vers l’Amérique du sud. Cette île située dans le sud-est de l’océan Pacifique et qui appartient au Chili, est le lieu habité le plus isolé au monde ! Pas de terre à l’horizon à moins de 2000 kms…

Nous avons passé 4 jours ici pour découvrir les moais, ces fameuses statues monumentales datées chronologiquement entre 1250 et 1500 ans et éparpillées sur toute l’île ! Mais ce qui nous a le plus charmé, ce sont les troupeaux de chevaux sauvages que l’on croise partout. Un vrai régal de voir ces animaux galoper en liberté dans ces grandes plaines. A ne surtout pas manquer : les couchers et levers de soleil ! Moments magiques où le soleil passe derrière les moais ! Sur le port, on peut apercevoir des tortues qui attendent qu’on leur apporte les algues inatteignables pour elles sur les rochers. Beaucoup d’enfants viennent jouer avec elles, ce sont des scènes assez insolites…

Mais il est déjà temps pour nous de prendre l’avion en direction de Santiago. Toujours pas amateurs des grandes villes, nous y passons seulement une journée, le temps de faire les magasins pour s’équiper contre le froid qui nous attend plus au sud. Le grand problème de l’Amérique Latine, ce sont… les pickpockets! Les meilleurs du monde, paraît-il ! Effectivement, un couple qui voyageait avec nous s’est fait voler son sac sous nos yeux… Nous voilà maintenant prévenus ! Et c’est reparti vers le sud avec un premier arrêt dans la région des lacs. Comme prévu, le froid est là mais avec la pluie qui s’est aussi invitée, et ce, pendant plus de 10 jours sans arrêt ! Lassés de ne pouvoir rien faire, nous avons décidé de passer 12 jours dans une ferme pour y travailler. Un moment de pause appréciable dans ce voyage et des moments inoubliables au contact de la famille de Mario qui nous a accueillis. Puis, nous remontons vers le nord du Chili et son désert avant de bientôt rejoindre la Bolivie.»