Laura et Lucas partent à l’aventure ! Episode 8

«Entre océan et montagne, nous avons remonté le Pérou pendant près d’un mois, en passant des glaciers à plus de 5000 m d’altitude au désert qui longe la côte sur plus de 2000 kms. Les transitions sont difficiles pour le corps mais les paysages sont magnifiques ! Les courants froids remontants de l’antarctique nous permettent également d’observer les lions de mers et les manchots, sans oublier les colonies d’oiseaux présents par milliers. Nous avons passés les fêtes de fin d’année dans des villes balnéaires tout comme un grand nombre de péruviens en vacances. Un moment du voyage que l’on redoutait car il n’est pas toujours facile de voyager aussi longtemps loin de sa famille…

Heureusement nous avons trouvé de bonnes tables pour passer un agréable moment en compagnie d’autres français dans la même situation que la nôtre. Le Pérou nous à également marqué par de longs trajets en bus, souvent de nuit, qui nous ont permis de remonter jusqu’en Equateur, avant-dernier pays de notre voyage. La transition entre le Pérou et l’Equateur est assez nette. Nous arrivons dans des montagnes recouvertes d’une forêt luxuriante. Nous avons commencé par la visite de Cuenca et Quito, deux villes réputées pour leur architecture coloniale parfaitement conservée, avant de nous aventurer dans l’Amazonie pour quelques jours à la découverte des singes, caïmans et autres animaux.

Nous nous attendions à une abondance d’animaux mais avons été déçus sur ce point. En reprenant la route, nous sommes passés près de plusieurs volcans impressionnants par leurs dimensions et leurs sommets enneigés alors que nous sommes au niveau de l’équateur ! Nous avons rejoint une dernière fois la côte pour profiter de la famille venue nous voir avant de nous rendre vers les îles Galápagos, archipel de l’Équateur situé dans l’Est de l’océan Pacifique, une destination que nous attendons depuis le début du voyage…»