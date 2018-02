Marine & Axel en Amérique latine…

Vous avez aimé suivre pendant presque une année les aventures de Laura et Lucas à travers le monde ? Eh bien, nous vous proposons cette fois de repartir avec Marine et Axel, un couple de jeunes vendômois prêts à s’évader pendant une huitaine de mois pour pédaler de l’Equateur jusqu’à Ushuaia.

Oui, pédaler, vous avez bien lu. Les deux explorateurs ont fait le pari osé de traverser l’Amérique latine depuis Quito, la capitale de l’Equateur, pour arriver à Ushuaia, en Argentine, en passant par le Pérou, la Bolivie, le Chili, et véhiculés à vélo. Et seulement à vélo. Pour le transport en avion, les bicyclettes sont remisées dans des cartons, prudemment emballées. Les bagages sont minimalistes, juste les sacoches sur les vélos qui contiennent leurs vêtements, les couchages et l’indispensable pour aborder les situations inconnues auxquelles ils devront faire face sur place.

Une belle aventure humaine axée sur le partage

Concernant l’hébergement, les deux sportifs vont surfer sur la tendance du «warmshower», à savoir un échange d’hébergement entre cyclistes. Une plateforme en ligne qui fonctionne déjà aux quatre coins du globe. Efficace, car l’hôte connaît au mieux les besoins des cyclo-randonneurs, lesquels, après une grosse journée d’efforts, ont besoin d’une bonne douche, de mettre leurs vélos en sécurité, voire d’outils pour la réparation en cas de pépins mécaniques rencontrés durant leur périple…

L’aventure humaine, le partage de bons plans et le volet économique sont les points forts de ce dispositif d’accueil. Et une belle opportunité de rencontrer d’autres passionnés. Afin de nous permettre de suivre leur parcours, Marine et Axel tiendront un blog, qu’ils agrémenteront de belles photos.

Souhaitons-leur bon vent et rendez-vous dès le mois prochain pour partager leurs premières impressions…

Le blog : https://aux-bijoux-l-andes.travelmap.net

Julie Poirier