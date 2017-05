Mondoubleau : Comice Agricole les 3 et 4 juin 2017

Le comice, cette grande fête de la ruralité est de retour sur notre territoire les 3 et 4 juin prochains à Mondoubleau.

Le comice, c’est l’installation, chez nous, d’une grande ferme pédagogique qui ne va pas manquer de susciter l’émerveillement des petits et des grands, qu’ils viennent de la ville ou de la campagne.

Les éleveurs, acteurs indispensables à l’économie locale et à la sauvegarde du bocage, se feront un plaisir de présenter leurs animaux et ne manqueront pas de faire partager, aux visiteurs, leur passion pour leur activité.

Tous les exposants, artisans, industriels sauront attirer la curiosité du public. Tous sont complémentaires les uns des autres. Les matériels et équipements exposés rivalisent de technicité et témoignent d’une évolution rapide, voire spectaculaire, pour s’adapter aux besoins et rester compétitifs sur le marché.

L’occasion est donnée aux nombreux visiteurs de découvrir les richesses et les caractéristiques de notre terroir. Les stands des 14 communes de l’ancien canton de Mondoubleau et celui de la Communauté de communes des Collines du Perche font valoir la richesse et le dynamisme du tissu culturel et associatif du territoire ainsi que le dynamisme et le savoir-faire du tissu économique : agriculture, commerce, artisanat et industrie.

Je tiens à remercier pour leur investissement et leur disponibilité tous les participants : organisateurs, partenaires et bénévoles qui travaillent depuis de longs mois, bien souvent dans l’ombre, pour une parfaite réussite de ce comice 2017 à Mondoubleau.

Jean Léger président de la CC des Collines du Perche

Pour voir le détail, cliquer ICI …

Le Petit Vendômois