Nos lecteurs en France et dans le Monde

Le Petit Vendômois remercie les lecteurs d’avoir pensé à emporter dans leurs bagages l’une des éditions du Petit Vendômois. Nous recevons de nombreuses photos, que leurs expéditeurs en soient remerciés mais qu’ils ne s’impatientent pas, nous les publierons TOUTES !

Le principe : Quand vous voyagez, emportez une édition du Petit Vendômois et photographiez-la avec, ou sans vous, de telle sorte que l’on puisse reconnaître du premier coup d’oeil (ou presque…) où vous étiez. N’hésitez pas à nous envoyer vos photos par courrier ou par e-mail (lepetitvendomois@wanadoo.fr)

1. Lorsque nous voyageons, nous avons toujours avec nous votre journal. En novembre 2016, nous étions à Rangun, en Birmanie, dans un superbe temple et nous n’avons pas résisté à prendre une photo avec les petits bonzes qui étaient en prière. (JC. T. St Ouen)

2. Venise fait partie des lieux mythiques à travers le monde. (AF, Villiers sur Loir)

3. «je suis né dans le Nord, c’est-à-dire «Les Hauts de France». Mon créateur était un Compagnon du Devoir à Villeneuve-d’Ascq. Là-bas, les géants de fêtes ou de carnavals mesurent dans les 8 m de haut et sont portés par plusieurs colosses. Moi, je ne mesure que 4 m et ne fais que 31 kg ! Donc, je peux être supporté par une seule personne ! Et depuis peu je suis équipé de roulettes ce qui soulage mon transporteur qui peut ainsi lever mes bras au ciel (c’est ma seule articulation). Je suis entièrement démontable et me souviens même être transporté un jour dans une R5 ! Pour les fêtes, en plus du costume de Père Noël, j’en ai un tout blanc et un autre rayé qui me donnent belle allure et que je revêtis pour certaines occasions. Devinez où je suis et venez me saluer aux alentours des fêtes de fin d’année. A bientôt.» Photo prise le 24/12/2016, à Vendôme, par M. Saillard.



