Des soupes remarquables au Jardin de Sasnières

Cette année ,c’est le dimanche 12 novembre au soir que les portes du Jardin de Sasnières se fermeront au public pour ne rouvrir qu’au printemps. Et, comme à chaque fois depuis cinq ans, la Fête de la soupe y prend place pour l’occasion.

Le programme se perfectionne et s’affine année après année. Le règlement des deux concours –de soupe et de « soupe de mots »- a été mis au point par les organisateurs « les Amis du Jardin de Sasnières ». Les soupes peuvent être confectionnées en famille ou groupes d’amis, collègues de travail et équipes professionnelles. Les participants « soupiers » ont la possibilité de concourir en cinq catégories lors de cette 5ème édition : amateurs, jeunes marmitons, agents de collectivités, restaurateurs et apprentis des écoles ou lycées hôteliers. L’essentiel étant d’être créatif en même temps que délectable, d’inventer ou réinventer, veloutés, consommés, bisques ou misos avec des produits locaux. Car le mot d’ordre de cette manifestation c’est «Art de vivre et tradition, circuits courts et produits de saison». Quant au concours de la «soupe de mots» il séduit les amoureux de la langue et virtuoses de la grammaire et permet des textes savoureux dont les meilleurs sont lus publiquement par les personnalités participantes. (Jean-Pierre Coffe et Luana Belmondo les années précédentes et l’an dernier Frédéric Mitterrand s’y sont régalés).

Le 12 novembre, les deux jurys de personnalités et professionnels, (éditeurs, écrivains et restaurateurs) emmenés par le journaliste-animateur Emmanuel de Brantes liront tout et goûteront à tout pour départager les meilleures créations qui seront récompensées en fin d’après midi vers 16h30. Le public lui aussi aura à juger et décernera son prix après avoir fait un choix, pas toujours facile, parmi les 15/20 soupes proposées à la dégustation. Cette journée qui commence à 11 heures pour le public se veut aussi festive que gastronomique. Sur place il sera aussi possible de se restaurer de sandwichs, hachis parmentier, crumbles aux pommes du jardin et de petits pains cuits sur place.

Un déjeuner et un dédommagement de 20 euros seront offerts aux «soupiers» attendus dimanche avec un minimum de 15 litres de leur fabrication dès 9h30 pour la mise en place.

Pour participer aux différents concours s’inscrire au 02 54 82 92 34 ou

association.jardindesasnieres@orange.fr

Le Petit Vendômois