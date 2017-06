Cirque Claudio Zavatta : du 10 au 18 juin 2017 à Vendôme !

Le Spectacle 2017

Un spectacle composé de 19 numéros internationaux dont certains ont été primés dans les festivals plus prestigieux.

28 artistes et 40 animaux en piste !

Spectacle présenté par Mr Loyal : Vincent Justin.

2H de plaisir, rêve, rire et bonheur en famille avec un spectacle coloré et dynamique plein d’humour, d’émotion de partage.

Durée du spectacle : 2H (entracte inclus).

DIDIER PREIN – FAUVES

Didier Prein présente un dressage en douceur qui permet d’admirer les facultés naturelles et la beauté de ses 12 magnifiques lions et lionnes dont Bryan le fameux Lion blanc…splendeur féroce !

Didier Prein s’est produit sur de nombreuses pistes prestigieuses : le Gran Circo Mundial en Espagne, le Cirque de Noël Toulouse, le Valence d’Agen, etc.

LES FLYING SOUZA – TRAPEZE VOLANT

Ces trapézistes brésiliens allient esthétisme et prouesses acrobatiques sur des musiques latines qui vont enflammer le chapiteau. Double passage, triple saut périlleux… les difficultés techniques vont aller crescendo!

DIDIER PREIN – CAVALERIE EN LIBERTE

La plus noble conquête de l’homme foule la sciure des 13 mètres de la piste. Ces six magnifiques chevaux évoluent en toute liberté sous la chambrière discrète de leur dresseur. Un numéro de toute beauté.

LES PREIN JUNIORS – ROLLERS ACROBATIQUES

Numéro rare qui mélange l’acrobatie et les rollers. Equilibre et rapidité sont les deux qualités essentielles de ce duo.

TIMOTHEE PREIN – ANIMAUX EXOTIQUES

L’Orient s’invite sur la piste. Un numéro en en pure et simple complicité. Dromadaires, chameaux, alpagas, autruches, zèbres… vous découvrirez l’un des plus grands défilés d’animaux exotiques existant en Europe !

WENDY – CORDE LISSE

C’est à 10 mètres au-dessus de la piste que cette artiste vous dévoilera son charme et sa technicité. Moment de rêve absolu, c’est sous les étoiles du Cirque Claudio Zavatta que Wendy évoluera dans un véritable ballet aérien.

SPIDERMAN – SANGLES AERIENNES

Votre super-héros surgit de la coupole du chapiteau pour vous surprendre jusqu’à la dernière seconde.

DENIS – CLOWN DE REPRISE

Au cours de ses interventions avec Mr Loyal, il ne manquera pas de faire jouer le public qui se laissera vite prendre au jeu de ce p’tit clown malin…

LES GRANDES ILLUSIONS

Le rythme et la rapidité de la magie au cirque… savez-vous garder un secret ? …. nous aussi….

BETTY ANGEL – HAIR HANGING

Véritable performance physique, artistique et technique… une discipline rare et un numéro unique en France !

JOY, SAMUEL ET CHIARA – HAUTE ECOLE

Ces trois artistes murmurent à l’oreille de leurs chevaux. A peine quelques mots sont nécessaires afin de pouvoir effectuer un numéro en pure et simple complicité.

LES TINO’S – CLOWNS

Du Portugal, les Tino’s perpétuent la tradition clownesque. Pour la première fois en France, ces artistes parodistes et musiciens vous raviront avec leurs gags et leur humour. C’est un véritable bonheur de vous présenter ces personnalités si attachantes autant pour les enfants que pour les adultes.

MR LOYAL – VINCENT JUSTIN

Au son des cuivres du cirque Claudio Zavatta, le moment du final est arrivé dans une profusion de lumières et de couleurs. Mr Loyal vous présente les artistes du cirque Claudio Zavatta !

LE CHAPITEAU SPECTACLE

Le chapiteau spectacle est équipé de 1400 places assises.

Il est entièrement chauffé (chauffage à air pulsé).

Digne du confort des plus grandes salles de spectacles, il offre une visibilité parfaite.

Un chapiteau à dimension humaine qui offre une proximité exceptionnelle avec tous les artistes.

Les nombreux projecteurs et robots automatiques, ainsi que la sonorisation offrent une véritable sensation d’immersion dans un monde plein de rêves et de lumières. Une véritable production de spectacle.

Un Chapiteau d’accueil chaleureux.

Toilettes à disposition sur place.

Structures totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LE VILLAGE ANIMALIER



Comme tous les vrais cirques de tradition, le Cirque Claudio Zavatta ne déroge pas à la règle : les animaux sont incontournables !

Cette année vous retrouverez le lion blanc Bryan, les lions et lionnes, autruches, chameaux, zèbres, dromadaires, plusieurs espèces de lamas, des vaches africaines aux cornes démesurées, des autruches, mais aussi les chevaux pur-sang andalous, les ânes, les oies et les poneys shetland…

Dans notre cirque, le confort et le bienêtre sont primordiaux : toute maltraitance est exclue. D’ailleurs tous les numéros reflètent une réelle complicité, une confiance réciproque, preuves d’une éducation moderne. Nous privilégions avec nos animaux le jeu, la complicité. Notre objectif est de mettre en lumière leurs spécificités et leurs capacités naturelles. L’éducation d’un animal c’est : connaître, observer et comprendre, aimer et toujours faire preuve d’une extrême patience.

Ils font, tout au long de la journée, l’objet de soins attentifs dispensés par un personnel compétent et par leur éducateur, Didier Prein, professionnel qualifié détenteur d’un certificat de capacité délivré par l’Etat. Nous devons et nous avons la volonté de toujours leur assurer les conditions de vie les plus adaptées à leurs besoins.

Nous pouvons même dire que nous avons parfois été un cirque « pilote » en matière de confort animal :

– en innovant dans les structures (écuries soutenues par une arche, box individuels, véhicules de transhumance aménagés, ),

– en portant une attention particulière aux apports nutritionnels de chacun (respect de l’équilibre alimentaire, tissage d’un réseau de fournisseurs …),

– en s’entourant de spécialistes dans le domaine des soins quotidiens et vétérinaires,

– en ne déplaçant avec le cirque que les animaux présents au spectacle (soit une quarantaine tout au plus) pour garantir un contact le plus solide possible avec les éducateurs

Ce village animalier est également dédié à la sensibilisation sur la protection des espèces en voie de disparition. Un établissement tel que le Cirque Claudio Zavatta œuvre pour leur sauvegarde, et, a notamment pour but de mieux les faire connaître au public en les voyant vivre au repos dans leurs parcs, et en les voyant évoluer en piste. Des programmes de reproduction sont menés en partenariats avec de grands parcs zoologiques, chercheurs et scientifiques. Ces animaux constituent une sauvegarde des espèces concernées.

INFOS PRATIQUES

Réservations et Locations des places :

aux caisses du cirque de 10H à 18H et 1H avant chaque spectacle jusqu’à 30 minutes après

Renseignements au 0609862763

Visite du Zoo et des installations les jours de spectacles, de 10h à 18h et au moment de la séance, sauf le dernier jour de spectacle : 2€ pour tous / Gratuit pour les personnes assistant au spectacle

Chapiteau d’accueil chaleureux avec bar, confiseries, boutique

Toilettes à disposition sur place

Tarifs :

Gradins de Côté : 12€ adulte & 10€ enfant

Gradins de Face : 17€ adulte & 15€ enfant

Loges de coté : 25€ adulte & enfant

Loges de face – Carré VIP : 30€ adulte & enfant



Gratuit de 0 à 2 ans – Tarif enfant applicable de 2 à 12 ans

Le Petit Vendômois