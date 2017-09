L’Inde éternelle au Minotaure

Les musiques, chants et danses en spectacle à Vendôme.

Des chorégraphies hautes en couleurs, des rythmes venus d’ailleurs. Entre tradition et modernité, de la musique spirituelle classique aux chansons romantiques désormais célèbres, le Bollywood Masala Orchestra est une formation unique au monde.

Au Rajasthan, pays des rois, la musique, les chants et les histoires rythment les jours depuis des siècles. Sur scène, le musicien Rahis Bharti a rassemblé une troupe d’artistes exceptionnels issus de plusieurs villes du Nord de l’Inde (Jodhpur, Jaipur, Sikar, Khandela) pour créer un spectacle unique haut en couleur qui offre aux spectateurs la richesse musicale et visuelle de la culture indienne.

Battements des caisses claires et des bass-drums, sons des cuivres de fanfare et des instruments traditionnels (dolaks, harmonium…), danseuses, acrobates et cracheur de feu.

Bollywood Masala Orchestra, qui parcourt le monde entier, est un spectacle festif et coloré qui vous fera partager la musique indienne d’hier et d’aujourd’hui. Un voyage exceptionnel et inoubliable à travers une Inde éternelle et captivante. Bollywood Masala Orchestra se produit en France sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Inde.

Samedi 4 novembre à 20H30, Vendôme, Le Minotaure. Tél. : 02 54 89 44 00, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

LECLERC-CARREFOUR-AUCHAN-INTERMARCHE – fnac.com – ticketmaster.fr – billetreduc.com

Renseignements : MELBA PROD au 09 51 37 32 07

Le Petit Vendômois