Voix Etouffées Orient/Occident , en concert à Vendôme

Après l’Elysée en juillet dernier, l’ensemble Voix Etouffées Orient/Occident , emmené par Amaury du Closel, se produira à l’auditiorium de Monceau Assurances à Vendôme le dimanche 12 novembre.

Cette formation a été créée en partenariat avec le Festival Voix Etouffées 2017, «Mémoire d’Exil», soutenu par le programme «L’Europe pour les citoyens de l’Union européenne». Elle rend hommage aux musiciens afghans persécutés dans leur pays et fait cohabiter et dialoguer avec bonheur des chansons d’amour afghanes sur instruments traditionnels et la musique de jazz européenne.

La musique a toujours constitué un enjeu politique ou religieux. Ses formes, ses contenus ou son existence même ont toujours été suspects et le restent encore aux yeux des régimes autoritaires ou théocratiques. Tout comme la politique ou la religion, la musique relie les hommes entre eux et son impact collectif en fait d’elle un redoutable outil de manipulation, de résistance, d’espoir ou de paix.

C’est dans ces trois dernières catégories que se range le présent concert. Son programme associe des musiques bannies dans leur pays d’origine : Kurt Weill par le nazisme, la musique instrumentale afghane par le régime taliban, pour lequel la simple possession d’un instrument de musique peut être punie de mort.

En faisant se rencontrer des jeunes musiciens afghans et européens qu’a priori tout oppose (instrumentarium, écriture / oralité, systèmes harmoniques et rythmiques), il révèle au fond les enjeux concrets du multiculturalisme : comment faire pour que ces différences ne restent pas seulement des juxtapositions «exotiques», mais se transforment également en source d’enrichissement partagé.

Au programme : Chansons afghanes et pièces de jazz de Kurt Weill (Alabama song, September song, Mack the knife, Speak low, et How deep is the ocean). Joueur de rubab traditionnel afghan piano jazz.

Musiciens : Alexandre du Closel (piano et piano électrique), Constantin du Closel (batterie), Abel Saint Bris (chant), Mujtaba Wardak (rubab), Jie Faizi (dotar) et Milad Saremi (daf).

Rendez-vous le dimanche 12 novembre à 17h

à l’auditorium de Monceau Assurances, 1, avenue des Cités-Unies d’Europe à Vendôme (gare TGV).

Tarifs : 18€, 14€ et 5€. www.musique-vendomois.org

Le Petit Vendômois