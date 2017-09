28e Journée du cheval : dimanche 17 septembre

Chaque année, la Fête du cheval est l’occasion de renouer avec le meilleur ami de l’homme. Les clubs sont tous ouverts et accueillent curieux comme amateurs toute la journée.

Ce 17 septembre la Fête du cheval débutera par un grand défilé dans Vendôme auquel chaque club du Vendômois participe. On attend une centaine de chevaux montés ou attelés. Le départ et l’arrivée se feront aux Grands-Prés, à Vendôme, avec un passage place Saint-Martin, rue Poterie, boulevard Kennedy, avenue Gérard-Yvon et par le faubourg Chartrain.

Cavaliers et cavalières seront soit en tenue des différentes disciplines équestres (dressage, CSO, cross,…), soit déguisés.

Une organisation prise en charge par la mairie de Vendôme et son service des Sports ainsi qu’avec l’aide d’un cavalier qui déploie en amont une énergie considérable, Roland Rouxel, 83 ans, qui réussi l’exploit de réunir tous les clubs Vendômois. Comme il le dit lui-

même en s’amusant «je suis né dans le crottin». Un père Garde Républicain à Paris, cela fait donc plus de 70 ans qu’il monte régulièrement chaque semaine. «A l’époque, des cours étaient dispensés aux enfants de militaires, le mercredi et le dimanche. Je me souviens qu’il ne fallait pas monter avec ses étriers mais sauter directement sur la selle. J’étais bien plus souple que maintenant ! Aujourd’hui, il me faut une marche pour grimper sur mon cheval !» dit-il en riant. Il n’a pas fait sa vie dans l’équitation mais est toujours resté propriétaire de chevaux pour assouvir sa passion. Il a pratiqué beaucoup le saut d’obstacles même si la balade aujourd’hui c’est son dada ! Si vous rencontrez un cheval dans Vendôme, il y a de forte chance que ce soit Roland qui se promène ! N’hésitez pas à discuter avec lui, il vous répondra toujours tant il aime parler de sa passion.

Le Petit Vendômois