Le 4L Trophy, voilà, c’est fini…

Une incroyable expérience et une aventure humaine de presqu’une année pour Maxime et Guillaume. Un périple qui s’est achevé sur une ultime épreuve en mars.

«Ce sentiment d’avoir réussi notre mission qui a permis cette année de récolter presque 50 000€ pour la construction et la rénovation de cinq écoles au Maroc», détaille immédiatement Guillaume.Car ce raid de 6 000 km, en plus d’être une course d’orientation dans le désert pour 1 450 équipages (soit 2900 étudiants), et tous équipés des fameuses 4L Renault, est avant tout une action humanitaire associé à l’association «Enfants du désert».

A Biarritz, la procession des 1450 voitures s’est dirigée vers le sud de l’Espagne, puis vers le Maroc pour une semaine de course à travers le pays et le désert. «La découverte de nouvelles cultures avec les rencontres locales, l’entraide et la camaraderie entre les participants et des paysages magnifiques, c’est ce que je retiendrai également», souligne Maxime. Avec quelques pannes qu’ils ont bien gérées, le raid du 4L Trophy se termine bien pour nos deux étudiants vendômois.

Des sponsors vendômois

Une participation qui a pu se faire grâce à de nombreux sponsors qu’ils sont allés chercher dans le Vendômois dés le départ de leur aventure : Dixit Imprim, Equip Auto, Théodore, SAV Meca, Mobalpa, AD, Allianz, l’artisan peintre Bruno Dos Santos… «Ce projet nous a permis de connaître des domaines comme la communication ou la rédaction d’un dossier de presse pour lesquels nous n’étions pas formés au sein de notre école d’ingénieur», expliquent-ils. Beaucoup de compétences exploitées finalement pour se confronter à l’expérience de la vie et un résultat à la hauteur. C’était la promesse du 4L Trophy. L’édition 2017 n’a pas failli à son engagement..

Alexandre Fleury