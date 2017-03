8e édition d’ EKIDEN à Vendôme

Dimanche 19 mars, place à la 8e édition de l’EKIDEN 41 qui attend plus d’une centaine d’équipes de toute la France, fête sportive organisée conjointement entre l’USV Athlétisme et l’association «Les Foulées Vendômoises».

On ne change pas une équipe qui gagne ! Avec près de 300 bénévoles, répartis en 12 commissions, cela fait six mois que l’équipe organisatrice se prépare à l’événement. L’année dernière, Vendôme avait accueilli la finale des Championnats de France où 160 équipes avaient bataillé pour remporter la médaille d’or. Près de 5000 spectateurs avaient ainsi pu admirer l’effort des compétiteurs.

C’est quoi un EKIDEN ?

Ce mot étrange est japonais en fait et ce sport était à l’origine un challenge inter-entreprises au Japon. Dorénavant, l’Ekiden se pratique en équipes de 6 relayeurs qui vont courir suivant un ordre précis : le premier fait 5 km, le second 10 km, puis à nouveau 5, ensuite 10, le cinquième 5 km et le dernier 7. Soit 125 km au total pour une moyenne de 42 km, la distance d’un marathon.

«A l’époque, dans les années 2000, un des juges arbitres, Eric Richard, disparu depuis, avait lancé l’Ekiden de Ballan-Miré (Indre et Loire) et nous avait donné l’idée. Depuis quelques années, la manifestation «Les Foulées Vendômoises» voyait son nombre de participants décliner. Il fallait donc un renouveau, c’est pourquoi le premier Ekiden a vu le jour en 2010 avec 80 équipes engagées», précise Michel Biguier, président de l’association des Foulées Vendômoises.

Cette 8e édition du 19 mars voit également une nouveauté de taille. En effet, le parcours change cette année, la côte de la garde ne se grimpera plus. Le «sport adapté» est aussi mis à l’honneur lors des courses enfants, en effet le 2 kilomètres sera couru tant par les enfants que les adultes handicapés. Une véritable volonté des organisateurs qui ouvre ainsi le sport à l’handicap, ce que pratique hebdomadairement l’US Athlétisme sous l’encadrement de Micheline Martin. Cet événement sportif important pour le Vendômois est relayé par deux médias incontournables, La Nouvelle République et Plus FM. Seule la météo pourrait le transformer en contretemps fâcheux. Tout est prêt, place à la fête !

Le sport à Vendôme, ça bouge et ça fait bouger !

Venez courir et fêter le sport avec l’USV-UA le 19 mars ! La nouvelle édition du marathon par équipe, orchestrée par les «Foulées vendômoises», sera l’occasion de participer toute la journée sur le parking du Centre E. Leclerc à des animations sportives gratuites ouvertes à tous: structures gonflables ludiques, du rugby et de la boxe, des mini-terrains de volley-ball et un parcours d’agilité des cyclos…

Une quarantaine de bénévoles pour que l’Ekiden soit aussi l’occasion de fêter tous les sports. Vous trouverez sur place une buvette pour vous restaurer: sandwiches, grillades, frites, crêpes, boissons.

Alexandre Fleury