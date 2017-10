Animations «Pêche» de début de saison

La saison 2017/2018 débute avec un grand nombre d’animations, plusieurs formules sont proposées par la Fédération de Pêche de Loir et Cher et les associations.

Les Ateliers Pêche et Nature ( APN ), Il en existe quatre sur le département…

Objectifs des APN :

– Créer, développer et animer un club axé sur la pêche et son milieu environnant.

– Valoriser le loisir pêche auprès d’un public jeune et les impliquer dans un rôle associatif

– Apporter de nouveaux horizons aux jeunes pêcheurs (techniques et lieux de pêche).

– Comprendre le fonctionnement des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques.

APN de Vendôme : Depuis plusieurs années maintenant, l’APN de Vendôme accompagne et forme les jeunes pêcheurs du Vendômois ; il reste actuellement 2 places disponibles.

APN de Montoire-sur-le-Loir : L’AAPPMA de Thoré / Montoire a eu, en cette année 2017, la volonté de créer un Atelier Pêche et Nature (APN). Courant mai 2017, La Fédération de Pêche du Loir-et-Cher ainsi que les différents partenaires de cette opération ont décidé de mettre en place une animation «expérimentale » ; Suite à la réussite ce celle-ci, l’AAPPMA poursuit son souhait de développer un APN sur la saison 2017/2018.

Cotisation de 40€ à l’année, matériel de pêche fournit. De septembre à Décembre et de Mars à Juin + un Camp pêche organisé en juillet

APN de Blois* : A partir de mars 2018 l’APN de Blois ouvre ces portes.

Pour toutes informations complémentaires sur les APN, contacter Rémi Carbon à la Fédération de Pêche.

Les animations de la Toussaint

Du 23 au 25 octobre, La Fédération de Pêche organise en partenariat avec la Fédération de Chasse 3 jours d’animations «pêche et nature» sur Blois. Le matin, animation en salle sur différentes thématiques (pêche et nature). Après-midi : concrétisation au bord de l’eau…

Au programme, simulateur de pêche, pêche des carnassiers aux leurres, pêche de la carpe, pêche de la tanche/brème/gardon au feeder… Découverte des traces d’animaux, les petites bêtes de l’eau, reconnaissance animal … Et concours de pêche le dernier jour !!

Pour avoir le programme de la Toussaint, vous pouvez contacter Rémi Carbon à la Fédération de Pêche du Loir et Cher au 02.54.90.25.60 ou 07.71.28.16.42.

Challenge carnassiers 2017

La quatrième manche du challenge carnassier organisée par le Wilson Team Fishing et coordonnée par la Fédération de Pêche du Loir et Cher a eu lieu sur le plan d’eau de la Paquerie à Tréhet. Un total de 23 poissons ont été comptabilisés lors de cette compétition, soit 6 brochets et 17 perches de plus de 20 cm… 38 compétiteurs se sont donné rendez-vous pour se départager… Le premier Float tube est : Moreau Sébastien avec 292 points et le premier bateau : «La Team Novice» (Gisselbrecht Thomas et Cherpeau Hugo) avec 75 points. Bravos à eux ainsi qu’à tous les participants.

Finale du challenge

La grande finale du challenge Carnassier Float and Boat 2017 organisée par l’AAPPMA de Thoré-Montoire aura lieu le dimanche 15 octobre 2017 !

Le plan d’eau de la Paquerie situé sur la commune de Tréhet accueillera les compétiteurs qui auront l’occasion de se départager au cours de parties de pêche.

Pour y participer, il faudra avoir participé à au moins une des quatre manches précédentes.

Les spectateurs sont attendus nombreux- Entrée gratuite – Buvette sur place.

Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher

11 Rue Robert Nau, 41000 Blois, 02 54 90 25 60, www.fedepeche41.com/

