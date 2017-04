Badminton : championnats et Play-offs au programme

Après un mois de février intense, avec les 10 titres départementaux des jeunes et vétérans du club et l’organisation sans faille du 9e tournoi de Vendôme en simple et en double, le club revient à un calendrier plus calme et prépare les dernières échéances du club.

Huit jeunes se sont déplacés à Neung-sur-Beuvron pour la 7e étape du Trophée Départemental Jeunes et Vétérans (TDJ). Jérémy Cheron en Benjamin Top A et Mathieu Ginis en Minime Top B confirment leur forme du moment en montant sur la plus haute marche du podium et en creusant des écarts au classement général. En vétéran, Philippe Brunet remporte le tournoi en 3 sets acharnés en finale.

Le 1er avril, les jeunes du club se sont rendus à Mont Prés Chambord pour la 8e journée du TDJ. Avant Nolann Tessier en cadet et Jérémy Cheron en benjamin défendront leur chance au TRJ de Fondettes (37).

Les adultes préparent les championnats départementaux par série (P, D&R) le 30&31 avril à Blois. En attendant, les Interclubs Mixte ont joué la dernière journée de la phase de poule.

L’équipe de Gwladys Minier finie invaincue et se prépare pour les play-offs du dimanche 7 mai pour le titre départemental de Division 1 et l’accession en Régional 3. En D2, l’équipe de Gildas Deniau (2ème) accède aux play-offs. Malgré une bonne saison (3ème), L’équipe de Division 3 ne se qualifie pas pour la phase finale. En interclubs Masculins, l’équipe de Philippe Brunet a joué le 30 mars contre Marchenoir (deux rencontres sont encore au programme).

Les prochains rendez-vous du club :

Les activités «Tickets Sports» en partenariat avec la mairie de Vendôme, le mercredi 12 avril (animation de Valérian Mandelbli, brevêt d’état, aidé de jeunes du club).

Les Championnats départementaux par série (P, D&R) le 30&31 avril à Blois.

Play-offs des Interclubs Départemental Mixte le dimanche 7 mai à Lamotte Beuvron (lieu à confirmer).

Les autres dates seront à consulter sur le site du club ou à lire sur la newsletter.

Pour plus de renseignements contacter : Gilles Augris par mail ou voir notre site internet : http://cfvv41.free.fr/

Le Petit Vendômois