Belle fin de saison pour le club de football vendômois

En mai et juin, L’USV Foot terminera cette saison 2016-2017 par de belles rencontres.

Comme le tournoi des U9, avec l’accueil de 32 équipes, le jeudi 25 mai, venant de la région Centre-Val de Loire et de la région parisienne, ou encore des rencontres amicales avec la Journée des familles, le dimanche 11 juin.

Les filles ne sont pas en reste non plus, avec la Journée des féminines, le 18 juin, ou les portes ouvertes des entraînements féminins durant tout le mois de mai. De plus, les inscriptions pour le stage estival sont d’ores et déjà ouvertes…Tout cela avant de préparer l’assemblée générale de l’association, qui devrait se tenir en juin.

Une fin de saison dans l’action, une bonne façon également de découvrir, lors d’une porte ouverte ou d’un entraînement, l’une des plus importantes associations sportives vendômoises.

Samedi 6 mai : phase Régionale Festifoot U13, l’équipe U13 Elite de l’US Vendôme se sont qualifiés pour aller à la journée de Châteauroux.

Jeudi 25 mai : tournoi U9 National avec l’accueil de 32 équipes au complexe Léo-Lagrange de 9h à 17h30. Équipes accueillies : Tours FC, Boulogne Billancourt, Orléans US, Chartres Horizon…

Samedi et dimanche 3 et 4 juin : tournoi Women Vendômoise Cup U13 F au complexe Léo-Lagrange.

Dimanche 11 juin : Journée des Familles (10h00-13h00) et dernier match de la Promotion d’Honneur Vendôme-Vineuil.

Dimanche 18 juin : Journée des Féminines à Vendôme, de 9h à 20h. Accueil des équipes du Loir-et-Cher de U11 F à U19 F (matchs et ateliers) au complexe Léo Lagrange, 2deux finales Coupe du Loir-et-Cher Féminines 2017 (foot à 8 et à 11).

Stage Foot + été : du 11 au 14 juillet, ouvert aux filles et garçons âgés de 9 à 13 ans, licenciés ou non. Stage déclaré à la DDCSPP.

Séances hebdomadaires de football, pension complète, hébergement au lycée agricole d’Areines, activités : Five, base de loisirs, Laser Game, cinéma… : 270 euros la semaine par enfant. Possibilité de payer en 3 fois.

Contact, avant le 2 juin : Charlotte Jolivet au 02 54 80 05 94 / 06 60 86 53 47 ou par mail : 504817@lcfoot.fr

Portes ouvertes entraînements des Féminines

Accueil des joueuses licenciées et non-licenciées pour les filles nées de 2003 à 2009, à partir du mercredi 17 mai au stade des Maillettes, à 15h30. Les mercredis 17 mai, 24 mai, 31 mai et i 7 juin.

Accueil des joueuses licenciées et non licenciées, nées à partir de 2002 : les vendredis 26 mai, 2 juin et 9 juin.

Contact : Amandine Ribeiro au 02 54 80 05 94 ou 06 60 86 53 47, mail : 504817@lcfoot.fr.

Julie Poirier