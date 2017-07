La belle saison de l’US Rugby

A l’US Rugby de Vendôme, la saison a été ponctuée de nombreuses manifestations.

Une soirée avec ses partenaires, chez Monceau Assurances, lui-même mécène important du club sportif, une assemblée générale, et enfin le tournoi des copains pour clôturer la belle saison.

Le 14 juin, beaucoup de chefs d’entreprise et d’élus à la soirée partenaire, une occasion de les remercier de leur fidélité et d’exposer les ambitions d’une association sportive qui souhaite monter dans le classement et revenir en fédéral 3.

La présentation du club, son histoire et ses performances sportives en 50 ans d’existence à Vendôme ont ainsi été exposées aux partenaires. «Aujourd’hui, pour que nous progressions, nous devons nous structurer davantage. Dans les années à venir, nous n’aurons plus le choix pour continuer que d’avoir cette évolution constante que nous avons maintenue pendant 50 ans», déclarait Eric Barthez, co-président de l’USV Rugby avec François Rivière.

Un projet pédagogique mis en place depuis quelques années avec les valeurs sportives et humaines que porte le rugby, projet également développé lors de l’assemblée générale du club, le 16 juin. Pour cela, l’association s’organise avec son Ecole de Rugby : un staff technique renforcé et des compétitions (10 équipes encadrées) avec une politique de mécénat qui devrait s’intensifier dans les années à venir. Volonté affichée également de développer le rugby féminin avec, entre autres, un partenariat au sein du lycée Ronsard. Une politique d’entente et de rassemblement avec les clubs de Montoire-sur-le-Loir, Blois et Bracieux pour un engagement plus intense sur des championnats aux niveaux plus élevés.

La saison prochaine devrait aussi voir un renforcement du travail avec les enfants en situation de handicap, en partenariat avec l’IME de Naveil. «Ces interventions n’avaient pas pour finalité de mobiliser ces enfants à rejoindre notre effectif, mais d’essayer de créer du lien. Cette expérience est vouée à se pérenniser tant pour l’intérêt de ces dispositifs qui trouvent leur compte dans le développement moteur des enfants, que pour l’image et la valorisation du club », déclarait le président. Une politique du club qui prévoit même de développer la possibilité que les enfants licenciés du club puissent venir faire leurs devoirs avant leur entraînement. Le rugby marque bien sa volonté d’être aussi une école de la vie.

USV Rugby, stade Guy-Boniface, 1, rue Aristide-Briand, Vendôme. usvendomerugby.com ou 02 54 77 89 21

Alexandre Fleury