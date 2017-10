Brèves sportives…

Montoire handball recrute !

Le jeune club de handball de Montoire sur le Loir recherche pour la saison (et plus si affinité) des jeunes joueurs / joueuses.

Le handball est le sport collectif par excellence, qui apporte énormément de valeurs et de respect des autres. Il est à noter que ce sport de ballon est celui le plus titré en France ! Que des bonnes choses pour pratiquer un sport qui deviendra une vraie passion. N’attendez plus, rejoignez le club de Montoire.

Il est recherché en priorité des joueurs et joueuses ayant un âge compris entre 11 et 17 ans.

Portable du club : 07 71 66 79 38

Portable du Secrétaire : 06 71 53 97 85

Site internet : club.quomodo.com/montoire_handball

Mail : montoirehandball@hotmail.com

Vous aimez la course à pied ?

«Amis sportifs(ves), vous qui aimez la course à pied, à Montoire sur le Loir, venez rejoindre notre association «Enfile tes baskets» !

Pour des sorties conviviales, en pleine nature, le mercredi et le dimanche, l’association accueille débutant(e)s ou confirmé(e)s avec plaisir et bonne humeur.»

Edwige et Jacques

contact : enfile-tes-baskets41.monsite-orange.fr, 06 22 74 47 51

Le Petit Vendômois