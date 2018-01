Ça swingue à la Bouchardière

Depuis sa création, en 2015, l’association Practice de la Bouchardière poursuit avec bonheur son développement. Lors de l’assemblée générale de décembre, le club, par la voix de son président Nicolas Bedu, a pu revenir sur 2017, une année charnière. Rappelons que le practice de golf, installé à Naveil, a ouvert en juin 2016.

Un beau bilan. Le club-house a été installé en décembre 2016, mais ce n’est que durant 2017 qu’il a pu véritablement être aménagé, avec la mise en place de toilettes sèches et surtout de l’électricité ! «Nous pouvons enfin accueillir le public dans de bonnes conditions», se réjouit Nicolas Bedu, le président. Aujourd’hui, le Practice de la Bouchardière reçoit aussi bien des débutants que des joueurs de golf expérimentés, les uns comme les autres y venant s’entraîner.

«L’idée est que ceux qui viennent s’initier puissent ensuite mettre en pratique l’acquis pour aller jouer dans les golfs de la région, comme celui de la Bosse, situé à Viévy-le-Rayé» , explique Nicolas Bedu. Cerise sur le practice, avec la carte de la Bouchardière, les 180 membres du club bénéficient de prix ou de remises sur les parcours proposés en région.

L’installation électrique a permis également la mise en route de la machine à balles qui permet, grâce à un jeton acheté à La Cave, la boutique de vins de Naveil, de pouvoir venir «taper son seau de balles» quand on le désire.

Par ailleurs, La Bouchardière Cup est relancée pour la seconde fois cette année. Ce scramble – forme de jeu non officielle et dont les règles ne sont pas définies – offre la possibilité de jouer en duo (un débutant et un confirmé) dans les golfs de la région et ainsi de se mettre dans la peau d’un compétiteur. En 2017, le club a aussi participé au Téléthon et a organisé, en partenariat avec le restaurant vendômois le 7e Sens, une grande soirée inspirée de la célèbre émission de TF1 The Voice.

Renseignement et contact : practicebouchardiere.com / animation.golf@orange.fr

Les rendez-vous 2018 : dimanche 18 février : crêpes et golf-party ; samedi 17 mars : début de la Bouchardière Cup au golf de la Bosse ; vendredi 6 avril : retransmission au Practice du tournoi Masters à Augusta National Golf Cup avec un repas au club house.

Alexandre Fleury